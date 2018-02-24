Миллионер 7.1.15 для Android
Миллионер — уверены, что сила ваших знаний превосходит знания других людей? Тогда попробуйте свои силы в популярной викторине, которая славится каверзными вопросами.
Homescapes 1.3.0.900 для Android
Дворецкий Остин возвращается в дом своего детства, с котором связано много счастливых воспоминаний. Он находится в несколько запущенном состоянии, и ваша задача
Смешарики. Снотворец 1.0.7 для Android
Смешарики. Снотворец - интерактивное развивающее детское приложение по мотивам мультипликационного сериала «Смешарики». Игра выполнена по серии «Снотворец», в
Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android
Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему
1010! 37 для Android
1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом
Загадки, Логика, Головоломки! 2.0 для Android
Загадки, Логика, Головоломки! - разгадайте логические загадки с подвохом для взрослых и детей и проверьте себя на сообразительность и логическое мышление