VirtualBox 5.2.6.120293
VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную
Android SDK 24.4.1
Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android
VMware Workstation 14.1.1 build 7528167
VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка
Droid4X 0.10.6
Droid4X - отличный эмулятор операционки Android для запуска приложений этой мобильной ОС на стационарных ПК под управлением Windows
MEmu 5.0.3.1
MEmu - отличный эмулятор операционной системы Android, который полностью настраивается под предпочтения и потребности пользователя, и позволяет насладиться любимыми
VMware Player 14.1.1 build 7528167
VMware Player - мощный инструмент для работы с виртуальными машинами, с помощью которого на одном ПК можно запускать несколько операционных систем. поддерживает