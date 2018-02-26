VirtualBox 5.2.6.120293 VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную Android SDK 24.4.1 Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android VMware Workstation 14.1.1 build 7528167 VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка

Droid4X 0.10.6 Droid4X - отличный эмулятор операционки Android для запуска приложений этой мобильной ОС на стационарных ПК под управлением Windows MEmu 5.0.3.1 MEmu - отличный эмулятор операционной системы Android, который полностью настраивается под предпочтения и потребности пользователя, и позволяет насладиться любимыми VMware Player 14.1.1 build 7528167 VMware Player - мощный инструмент для работы с виртуальными машинами, с помощью которого на одном ПК можно запускать несколько операционных систем. поддерживает