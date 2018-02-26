HV Manager для Windows

HV Manager 2.0.4

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание HV Manager 2.0.4Описание   Скачать HV Manager 2.0.4СКАЧАТЬ (23,9 Мб) Скриншоты HV Manager 2.0.4Скриншоты (1)   Статистика HV Manager 2.0.4Статистика   Отзывы о HV Manager 2.0.4Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hv Manager - это простой в настройке веб-инструмент для управления серверами Hyper-V. Программа может быть установлена на сервере с включенной ролью Hyper-V, включая Server Core и Nano. Веб-интерфейс обеспечивает многопользовательский доступ к виртуальным машинам с любых платформ ОС и устройств. Подходит для малых и крупных предприятий, а также поставщиков облачных услуг.

Основные возможности и преимущества:

  • Управление серверами, не имеющих графического интерфейса: Microsoft Hyper-V Server, Server Core и Nano.
  • Доступ к Hyper-V через зашифрованное HTTPS соединение с любого устройства.
  • Подключение к виртуальной машине через RDP WEB консоль.
  • Настройка claims-based авторизации пользователей и групп Windows.
  • Назначение виртуальных машин пользователям и группам.
  • Журналы событий аудита пользователей и приложения.
Скриншоты HV Manager:

Статус программы Демо версия
ОперационкаWindows 10, 8.1
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
ТОП-сегодня раздела "Эмуляторы"
 

VirtualBox 5.2.6.120293

VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную

Android SDK 24.4.1

Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android

VMware Workstation 14.1.1 build 7528167

VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка

Droid4X 0.10.6

Droid4X - отличный эмулятор операционки Android для запуска приложений этой мобильной ОС на стационарных ПК под управлением Windows

MEmu 5.0.3.1

MEmu - отличный эмулятор операционной системы Android, который полностью настраивается под предпочтения и потребности пользователя, и позволяет насладиться любимыми

VMware Player 14.1.1 build 7528167

VMware Player - мощный инструмент для работы с виртуальными машинами, с помощью которого на одном ПК можно запускать несколько операционных систем. поддерживает

скачать Adguard

Отзывы о программе HV Manager

Admin

Отзывов о программе HV Manager 2.0.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 