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Idle Miner Tycoon для Android

Idle Miner Tycoon 1.51.1 для Android

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Описание Idle Miner Tycoon 1.51.1 для AndroidОписание   Скачать Idle Miner Tycoon 1.51.1 для AndroidСКАЧАТЬ (71,19 Мб) Скриншоты Idle Miner Tycoon 1.51.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Idle Miner Tycoon 1.51.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Idle Miner Tycoon 1.51.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Idle Miner Tycoon - cтаньте промышленным магнатом, управляя шахтой и своим пассивным доходом! Расширяйте свою империю и увеличивайте доходы, нанимая менеджеров, которые организуют для вас работу шахты! Сможете ли вы найти оптимальную стратегию добычи и заработать максимум наличных?

Основные возможности:

  • Автоматизируй работу шахт, чтобы увеличить пассивный доход
  • Получай доход даже в режиме оффлайн
  • Инвестируй с умом: инвестиции помогут увеличить эффективность твоей компании
  • Нанимай менеджеров — они мотивируют твоих работников
  • Каждый менеджер по-своему влияет на компанию
  • Новая функция: престиж
  • Управляй шахтами (до 20 разных шахт)
  • Добывай 15 видов ресурсов, включая: уголь, золото, рубины, беломорит, аметисты, хрусталь и нефриты
  • Игра не требует подключения к Интернету
Скриншоты Idle Miner Tycoon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Симуляторы
 Программа Idle Miner Tycoon отмечена редакцией SoftPortal.com
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