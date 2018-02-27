Fidget Spinner – установите приложение на свое устройство и у вас появится коллекция разнообразных и разноцветных спиннеров.

Вначале у вас будет всего четыре доступных спиннера, но чем больше и быстрее вы будете их крутить, тем больше заработаете очков опыта и золотых монет. Используйте заработанные средства на улучшение существующих или покупку новых девайсов.

Крутите спиннеры в любом месте и в любое время, успокаивайте нервы в стрессовых ситуациях и становитесь лучшим крутильщиком в мире.

Основные особенности игры: