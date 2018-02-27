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Fidget Spinner для Android

Fidget Spinner 1.12.5.1 для Android

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Описание Fidget Spinner 1.12.5.1 для AndroidОписание   Скачать Fidget Spinner 1.12.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (9,87 Мб) Скриншоты Fidget Spinner 1.12.5.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Fidget Spinner 1.12.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fidget Spinner 1.12.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Fidget Spinner – установите приложение на свое устройство и у вас появится коллекция разнообразных и разноцветных спиннеров.

Вначале у вас будет всего четыре доступных спиннера, но чем больше и быстрее вы будете их крутить, тем больше заработаете очков опыта и золотых монет. Используйте заработанные средства на улучшение существующих или покупку новых девайсов.

Крутите спиннеры в любом месте и в любое время, успокаивайте нервы в стрессовых ситуациях и становитесь лучшим крутильщиком в мире.

Основные особенности игры:

  • Четыре бесплатных спиннера.
  • Восемь уникальных тем для спиннеров.
  • Рейтинговая таблица лучших «спиннеристов» в мире.
  • Неограниченное повышение уровней.
Скриншоты Fidget Spinner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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