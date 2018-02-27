Мышь на экране для кота 12.0 для Android
Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать
Zombie Derby 1.1.35 для Android
Zombie Derby – гонки на автомобилях особенно опасны, если препятствиями выступают живые мертвецы. Используйте оружие, что бы отстреливаться от зомби и тюнингуй
Легендарная битва- Сила стихий 1.0.6 для Android
Легендарная битва- Сила стихий – реализация игры в стиле "Tower Defense". Бесконечные набеги орков вынудили людей спрятаться под землю, где и были найдены
Вормикс 2.5.8 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
Настоящие Ретро Игры 2.3 для Android
Настоящие ретро игры – игры для тех, кто предпочитает классический геймплей, пришедший из 90-ых. Танки, тетрис, змейка и другие игры, в которые вы могли играть на
Angry Birds Epic 2.7.27111.4638 для Android
Angry Birds Epic – злые птички становятся занятной пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб на Свинском острове сражаются с Королем Свиней, Свиномагом, Принцем