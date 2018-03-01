Как не бояться. Лайфхаки от страхов - это книга-приложение для Android, задача которого постараться сделать вашу жизнь спокойней и безопасней. Все мы чего-то боимся: стоматологов, темноты, мышей, старения, смерти и многого другого.

В книге «Как не бояться. Лайфхаки от страхов» рассмотрен самый широкий спектр проблем этого плана: от иррациональных фобий до оправданных опасений. На каждую из проблем предлагается способ её решения (иногда - весьма оригинальный). Книга написана живым языком; часто приводятся живые примеры из жизни автора.

Присутствуют советы, как не бояться: