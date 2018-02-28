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Калькулятор: Игра для Android

Калькулятор: Игра 1.3.3 для Android

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Описание Калькулятор: Игра 1.3.3 для AndroidОписание   Скачать Калькулятор: Игра 1.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (32,68 Мб) Скриншоты Калькулятор: Игра 1.3.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Калькулятор: Игра 1.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Калькулятор: Игра 1.3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Калькулятор: Игра - в безумном мире калькуляторов один из них набрался смелости, чтобы стать игрой.

Таким калькулятором в своей жизни вы еще не пользовались. Вы могли производить вычисления, но теперь вам предлагают сыграть в игру.

В этой головоломке вы будете производить действия с числами - складывать, вычитать, преобразовывать, получать обратное значение и проводить их сквозь порталы.

Забудьте все ваши знания о цифрах – эта головоломка заставит вас понять, что вы ничего не знаете.

Основные функции калькулятора:

  • Большой жидкокристаллический экран для длинных уравнений.
  • Удобное управление.
  • Циничный помощник CLICKY.
  • Солнечная панель.
Скриншоты Калькулятор: Игра:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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