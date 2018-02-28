Калькулятор: Игра - в безумном мире калькуляторов один из них набрался смелости, чтобы стать игрой.

Таким калькулятором в своей жизни вы еще не пользовались. Вы могли производить вычисления, но теперь вам предлагают сыграть в игру.

В этой головоломке вы будете производить действия с числами - складывать, вычитать, преобразовывать, получать обратное значение и проводить их сквозь порталы.

Забудьте все ваши знания о цифрах – эта головоломка заставит вас понять, что вы ничего не знаете.

Основные функции калькулятора: