Everything 1.4.1.877
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
FastCopy 3.41
FastCopy - небольшая, но весьма удобная утилита от японских разработчиков, которая пригодится для быстрого копирования и удаления файлов
AVSearch 3.13
AVSearch - программа предназначена для поиска файлов на дисках по фрагментам текста в любой кодировке: Windows, OEM 866 (DOS), KOI-8R, ISO 8859-5, UNICODE. Имеется
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
FileSearchy 1.43
FileSearchy - быстрая и удобная программа, которая поможет вести поиск файлов на компьютере