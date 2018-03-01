SearchFiles для Windows

SearchFiles 1.3

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Описание SearchFiles 1.3Описание   Скачать SearchFiles 1.3СКАЧАТЬ (425 Кб) Скриншоты SearchFiles 1.3Скриншоты (1)   Статистика SearchFiles 1.3Статистика   Отзывы о SearchFiles 1.3Отзывы (0)  
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SearchFiles - программа производит в указанной директории (директориях) поиск файлов: по маске, по одинаковым именам и размерам, а также содержимому.

Поиск файлов можно производить с учетом: даты (создания, изменения и последнего доступа), размера и атрибутов файлов. Отчет о поиске можно сохранить (в формате RTF или TXT) или распечатать.

Скриншоты SearchFiles:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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