CRM - "Магазин" - программа, которая предназначена для учёта и продажи товаров в небольшом магазине или на рынке. При разработке данной программы, учитывалась необходимость создать простую, но функциональную и надежную программу для работы большого количества индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделялось на сохранность данных.

Структура программы выполнена по принципу "Склад-Магазин" и позволяет выписывать не только счета, но и расходные накладные. Имеется достаточное количество необходимой отчетности, включая Книгу учета доходов и расходов и Книгу учета товаров.

Приложение позволяет применять сканер штрих-кодов и печатать ценники со штрих-кодами или QR кодами. Данная программа - сетевая (на базе хранилища данных - MySql 4.1.22-6.0).

Эта программа для тех, кто хочет уйти с "Excel", но в то же время не покупать более дорогую программу требующую постоянного обслуживания. Например 1С и др.

Основные возможности: