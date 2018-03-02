CRM - "Автосервис" 3.2.2.34
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CRM - "Автосервис" - программа предназначена для учёта работ и материалов в небольшом автосервисе с НДС и без НДС, и может быть установлена как в офисе, так и на домашнем компьютере. Имеется возможность вести несколько баз, и поочерёдно к ним подключаться.
Данная программа - сетевая (на базе хранилища данных - MySql 4.1.22-6.0).
Основные возможности:
Оформление заказ-нарядов, заявок, актов, бронирование работ;
Контроль остатков и минимальных остатков;
Универсальный передаточный документ, ТН, ТТН.;
Автоматическая архивация базы данных три раза в сутки;
Автоматическое копирование архивов баз данных на Интернет диски
Yandex, Google и т.д.
Возможность восстановления базы данных за прошедшие периоды;
Логирование действий пользователей;
Разделение прав пользователей;
Импорт справочников;
Возможность добавлять и редактировать печатные формы (Ms Word, Free Report);
Возможность удаления части данных за прошедшие периоды;
Автоматическое обновление курсов валют из Интернет;
Автоматический пересчет стоимости товаров в "уе";
Имеется вся необходимая отчетность, - за день, за месяц и т.д;
Книга учёта доходов и расходов (КУДиР), книга учёта товаров (готовой продукции);
Расчет НДС;
Возможность вести личную бухгалтерию;
Встроенный генератор собственных штрих-кодов;
Встроенный генератор собственных QR кодов;
Печать конвертов;
Программа может использоваться в странах СНГ со своими валютами;
Контекстная справочная система;
Программа может работать через сеть Интернет при наличии статического ip адреса.
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