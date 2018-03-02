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CRM - "Автосервис" 3.2.2.34

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CRM - "Автосервис" - программа предназначена для учёта работ и материалов в небольшом автосервисе с НДС и без НДС, и может быть установлена как в офисе, так и на домашнем компьютере. Имеется возможность вести несколько баз, и поочерёдно к ним подключаться.

Данная программа - сетевая (на базе хранилища данных - MySql 4.1.22-6.0).

Основные возможности:

  • Оформление заказ-нарядов, заявок, актов, бронирование работ; 
  • Контроль остатков и минимальных остатков;
  • Универсальный передаточный документ, ТН, ТТН.;
  • Автоматическая архивация базы данных три раза в сутки;
  • Автоматическое копирование архивов баз данных на Интернет диски
  • Yandex, Google и т.д.
  • Возможность восстановления базы данных за прошедшие периоды;
  • Логирование действий пользователей;
  • Разделение прав пользователей;
  • Импорт справочников;
  • Возможность добавлять и редактировать печатные формы (Ms Word, Free Report);
  • Возможность удаления части данных за прошедшие периоды;
  • Автоматическое обновление курсов валют из Интернет;
  • Автоматический пересчет стоимости товаров в "уе";
  • Имеется вся необходимая отчетность, - за день, за месяц и т.д;
  • Книга учёта доходов и расходов (КУДиР), книга учёта товаров (готовой продукции);
  • Расчет НДС;
  • Возможность вести личную бухгалтерию;
  • Встроенный генератор собственных штрих-кодов;
  • Встроенный генератор собственных QR кодов;
  • Печать конвертов;
  • Программа может использоваться в странах СНГ со своими валютами;
  • Контекстная справочная система;
  • Программа может работать через сеть Интернет при наличии статического ip адреса.
Скриншоты CRM - "Автосервис":

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $55
Ограничение в работе программы45 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2003
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе CRM - "Автосервис"

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