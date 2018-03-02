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5 CRM - "Автосервис" - программа предназначена для учёта работ и материалов в небольшом автосервисе с НДС и без НДС, и может быть установлена как в офисе, так и на домашнем компьютере. Имеется возможность вести несколько баз, и поочерёдно к ним подключаться. Данная программа - сетевая (на базе хранилища данных - MySql 4.1.22-6.0). Основные возможности: Оформление заказ-нарядов, заявок, актов, бронирование работ;

Контроль остатков и минимальных остатков;

Универсальный передаточный документ, ТН, ТТН.;

Автоматическая архивация базы данных три раза в сутки;

Автоматическое копирование архивов баз данных на Интернет диски

Yandex, Google и т.д.

Возможность восстановления базы данных за прошедшие периоды;

Логирование действий пользователей;

Разделение прав пользователей;

Импорт справочников;

Возможность добавлять и редактировать печатные формы (Ms Word, Free Report);

Возможность удаления части данных за прошедшие периоды;

Автоматическое обновление курсов валют из Интернет;

Автоматический пересчет стоимости товаров в "уе";

Имеется вся необходимая отчетность, - за день, за месяц и т.д;

Книга учёта доходов и расходов (КУДиР), книга учёта товаров (готовой продукции);

Расчет НДС;

Возможность вести личную бухгалтерию;

Встроенный генератор собственных штрих-кодов;

Встроенный генератор собственных QR кодов;

Печать конвертов;

Программа может использоваться в странах СНГ со своими валютами;

Контекстная справочная система;

Программа может работать через сеть Интернет при наличии статического ip адреса.