Говорящий телефон 2.3.3 для Android
Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения
Emulator ROMs 3.1 для Android
Emulator ROMs - приложение предоставляет возможность скачать огромное количество игр для игровых приставок NES/FC, SNES/SFC, GBA, MD/Genesisи PSX. Игры разделены на
YouTube Gaming 1.0.0.8 для Android
YouTube Gaming - официальный мобильный клиент одноименного сервиса, который ориентирован на просмотр видеороликов, связанных с играми
WoT Comm 1.0.2 для Android
WoT Comm - бесплатное Android-приложение, которое представляет собой чат и мессенджер для игроков World of Tanks (WoT)
Книга-игра Симбионт 2.1.2 для Android
Книга-игра Симбионт – в этой интерактивной книге вы должны помочь отважному ученому спасти мир от зомби. В секретной лаборатории был изобретен вирус, превращающий
География Мира 1.2.98 для Android
Полезное приложение для тех, кто хочет проверить свои знания в географии и, при необходимости, их подтянуть. Большое количество вопросов с различными уровнями