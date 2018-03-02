Программы для Android » Игры » другое » Tie Dye 1.0 для Android
Tie Dye для Android

Tie Dye 1.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Tie Dye 1.0 для AndroidОписание   Скачать Tie Dye 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,02 Мб) Скриншоты Tie Dye 1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Tie Dye 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tie Dye 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tie Dye - бесплатная раскраска по номерам, которая поможет вам сосредоточиться на рисунке, отбросив на несколько часов все свои навязчивые мысли и тревоги.

Представьте себе, то чувство удовлетворения, которое вы получите, когда завершите рисунок и сможете оценить красоту созданного вами шедевра и поделиться ее с друзьями в социальных сетях.

Возможности: 

  • Большой выбор картинок на любой вкус, позволит расслабиться и получить удовольствие и детям и взрослым.
  • Загружайте и раскрашивайте свои картинки и фотографии с телефона или планшета.
  • Дополнение коллекции картинок каждую неделю.
  • Легкое управление с которым справиться и ребенок (возможность увеличивать картинку, выбирать цвет из палитры, различные инструменты рисования).
Скриншоты Tie Dye:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Говорящий телефон 2.3.3 для Android

Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения

Emulator ROMs 3.1 для Android

Emulator ROMs - приложение предоставляет возможность скачать огромное количество игр для игровых приставок NES/FC, SNES/SFC, GBA, MD/Genesisи PSX. Игры разделены на

YouTube Gaming 1.0.0.8 для Android

YouTube Gaming - официальный мобильный клиент одноименного сервиса, который ориентирован на просмотр видеороликов, связанных с играми

WoT Comm 1.0.2 для Android

WoT Comm - бесплатное Android-приложение, которое представляет собой чат и мессенджер для игроков World of Tanks (WoT)

Книга-игра Симбионт 2.1.2 для Android

Книга-игра Симбионт – в этой интерактивной книге вы должны помочь отважному ученому спасти мир от зомби. В секретной лаборатории был изобретен вирус, превращающий

География Мира 1.2.98 для Android

Полезное приложение для тех, кто хочет проверить свои знания в географии и, при необходимости, их подтянуть. Большое количество вопросов с различными уровнями

скачать Adguard

Отзывы о программе Tie Dye

Admin

Отзывов о программе Tie Dye 1.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 