GetContact для Android

GetContact 3.2.7 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание GetContact 3.2.7 для AndroidОписание   Скачать GetContact 3.2.7 для AndroidСКАЧАТЬ (16,26 Мб) Скриншоты GetContact 3.2.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика GetContact 3.2.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о GetContact 3.2.7 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Getcontact – бесплатное приложение для блокировки спама и определения звонящего, которое защитит вас от нежелательных звонков и пропустит только тех звонящих, с кем вам хочется общаться. Для работы программы необходим выход в Интернет. Такде потребуется подтвердить регистрацию с помощью принадлежащего вам номера телефона.

Основные возможности:

  • определение звонков с номеров не из вашего списка контактов;
  • предупреждение пользователя о нежелательном звонке;
  • защита в реальном времени от звонков роботов, продавцов и мошенников;
  • блокирование нежелательных звонков;
  • активация автоматической защиты, путем включения «Защиты от спама» от нежелательных звонков;
  • возможность отправить запрос другу, с которым не виделись много лет, и после принятия им запроса вы можете пообщаться.
Скриншоты GetContact:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)22 / 22
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - другое
ТОП-сегодня раздела "Телефония, GSM"
 

Viber 8.3.0.6 для Android

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.

VEON 2.0.10 для Android

Удобное приложение, которое будет незаменимо в том случае, если вам необходимо позвонить или написать друзьям или близким, которые находятся за рубежом. Присутствует

TrueCaller 7.39 для Android

TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонить даже если номера звонящего нет в ваших контактах

Skype 7.46.0.596 для Android

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в

Skype Lite 1.37.76.30002 для Android

Облегченная версия популярного мессенджера Skype Lite идеально подойдет для ограниченных сетевых подключений, поможет сэкономить деньги и трафик. Предлагает обмен

GeoZilla 4.1.4 для Android

GeoZilla - семейный GPS локатор, который предоставит вам информацию о точном местоположении всех членов вашей семьи и друзей. Выдаст уведомления, когда они посещают

скачать Adguard

Отзывы о программе GetContact

Admin

Отзывов о программе GetContact 3.2.7 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 