Viber 8.3.0.6 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. VEON 2.0.10 для Android Удобное приложение, которое будет незаменимо в том случае, если вам необходимо позвонить или написать друзьям или близким, которые находятся за рубежом. Присутствует TrueCaller 7.39 для Android TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонить даже если номера звонящего нет в ваших контактах

Skype 7.46.0.596 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в Skype Lite 1.37.76.30002 для Android Облегченная версия популярного мессенджера Skype Lite идеально подойдет для ограниченных сетевых подключений, поможет сэкономить деньги и трафик. Предлагает обмен GeoZilla 4.1.4 для Android GeoZilla - семейный GPS локатор, который предоставит вам информацию о точном местоположении всех членов вашей семьи и друзей. Выдаст уведомления, когда они посещают