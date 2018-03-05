Eyecon для Android

Eyecon 1.1.136 для Android

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Описание Eyecon 1.1.136 для AndroidОписание   Скачать Eyecon 1.1.136 для AndroidСКАЧАТЬ (22,35 Мб) Скриншоты Eyecon 1.1.136 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Eyecon 1.1.136 для AndroidСтатистика   Отзывы о Eyecon 1.1.136 для AndroidОтзывы (0)  
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Eyecon - интуитивный дайлер для современного общения, который автоматически добавляет фото к вашим контактам и организует ваши любимые мессенджеры для простого и мгновенного доступа. При помощи определителя абонента (Caller ID) вы видите фотографию и имя звонящего уже во время вызова.

Интуитивная и красочная адресная книга позволит собрать на одной странице все иконки самых популярных приложений (включая почту, мессенджеры и социальные сети).

Основные возможности:

  • Возможность быстро установить картинки на ваши контакты, превращая адресную книгу в красочный альбом.
  • Блокировка спама и анонимных звонков при помощи определителя (Caller ID). Система базируется на идентификаторах социальных сетей, поэтому фото всегда высокого качества, а информация тщательно проверена.
  • Быстрый доступ к Whatsapp, Вконтакте, Facebook, Skype и другим сервисам выбранного контакта.
  • Чем чаще вы звоните контакту – тем выше его иконка в адресной книге. Самые любимые мессенджеры будут показаны первыми на странице.
  • Проверка доступности абонента.
  • Возможность выбрать как будет выглядеть ваша фотография в телефонах друзей.
  • Персонификация адресной книги.
  • Легкое добавление контактов.
  • Приватность. Подключайтесь при помощи одного лишь телефонного номера, без синхронизации со сторонними приложениями и утомительного процесса регистрации.
Скриншоты Eyecon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Телефония, GSM
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