Яндекс: Алиса 7.10 для Android
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,
SopCast 1.3.2 для Android
SopCast – позволяет смотреть телеканалы P2P-сети в режиме онлайн. Кроме этого, программа умеет воспроизводить видео-файлы или потоковое видео. Качество картинки
Rozetka 2.15.1 для Android
Rozetka – официальный клиент украинского интернет-магазина "Розетка". В каталоге присутствуют товары категории электроники, бытовой технике, интерьера, для детей,
OLX.ua 4.16.3 для Android
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять
Глаз.ТВ 1.5 для Android
Глаз.ТВ – смотрите популярные телеканалы с вашего устройства. В приложении доступны новостные, спортивные, развлекательные, детские и другие каналы России и Украины.
FS VideoBox 2.3.7 для Android
FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют