Happy Cafe - если вы всегда мечтали о своем ресторанчике, то это приложение как раз для вас. Присутствует возможность выращивать свежие продукты на ферме и готовить сотни разнообразных блюд со всех уголков планеты, будь то классические американские блюда, изысканной японской кухни или нежные итальянские десерты. Оборудуйте кухню самой современной техникой, приобретайте самую красивую мебель для посетителей, и приглашайте друзей к веселью!

Это отличная возможность проявить себя, так что поддай жарку и начинай готовить бургеры, от которых слюнки текут, пиццы с остро-жгучим соусом, хрустящие свежие салаты и восхитительные булочки - возможности просто безграничны! Нужны экологические продукты для настоящих ценителей? Тогда засучи рукава и отправляйся в свой сад, чтобы вырастить овощи, фрукты и зерна первого класса!

Помоги гостям чувствовать себя как дома – ты можешь выбрать оформление и мебель из сотен вариантов. Ты можешь поделиться своими достижениями с друзьями. Но будет еще лучше, если ты пригласишь их посетить свое неповторимое заведение, полное изысканных блюд, невероятных ароматов и самое главное - хорошего настроения.

Ключевые особенности: