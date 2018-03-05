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Happy Cafe для Android

Happy Cafe 1.3.4 для Android

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Описание Happy Cafe 1.3.4 для AndroidОписание   Скачать Happy Cafe 1.3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (58,84 Мб) Скриншоты Happy Cafe 1.3.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Happy Cafe 1.3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Happy Cafe 1.3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Happy Cafe - если вы всегда мечтали о своем ресторанчике, то это приложение как раз для вас. Присутствует возможность выращивать свежие продукты на ферме и готовить сотни разнообразных блюд со всех уголков планеты, будь то классические американские блюда, изысканной японской кухни или нежные итальянские десерты. Оборудуйте кухню самой современной техникой, приобретайте самую красивую мебель для посетителей, и приглашайте друзей к веселью!

Это отличная возможность проявить себя, так что поддай жарку и начинай готовить бургеры, от которых слюнки текут, пиццы с остро-жгучим соусом, хрустящие свежие салаты и восхитительные булочки - возможности просто безграничны! Нужны экологические продукты для настоящих ценителей? Тогда засучи рукава и отправляйся в свой сад, чтобы вырастить овощи, фрукты и зерна первого класса! 

Помоги гостям чувствовать себя как дома – ты можешь выбрать оформление и мебель из сотен вариантов. Ты можешь поделиться своими достижениями с друзьями. Но будет еще лучше, если ты пригласишь их посетить свое неповторимое заведение, полное изысканных блюд, невероятных ароматов и самое главное - хорошего настроения.

Ключевые особенности:

  • Создай свой ресторан!
  • Придумай эксклюзивные рецепты, получи доступ к кухням разных стран: американской, итальянской, японской и другим!
  • Собирай продукты высшего сорта на собственной ферме!
  • Преобрази свой ресторан по своему желанию!
  • Готовь бургеры, пиццу, суши, салаты и другие блюда из более чем 100 рецептов!
  • Оборудуй кухню современными устройствами, развивай свой ресторан при помощи друзей, которых ты можешь позвать себе на помощь!
Скриншоты Happy Cafe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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