Где мои дети - gps tracker, созданный для заботливых родителей. Приложение позволит отслеживать местоположение ребенка online, покажет уровень его активности за день и статистику использования приложений на его телефоне. Вы также сможете записать звук вокруг устройства ребенка и будете получать уведомления:
о входе/выходе ребенка из дома и других мест, созданных вами;
при низком заряде его телефона
если ребенок нажал "тревожную кнопку"
Данный трекер, c функцией родительский контроль, использует gps телефона ребенка в экономичном режиме, что выгодно отличает его от аналогов. Для того, чтобы ваш ребенок был под присмотром вам необходимо установить приложение на свой телефон и телефон ребенка, либо подключить gps часы ребенка.
В данном случае приложение на телефоне ребёнка работает по принципу gps локатора.
Программа позволяет:
определять текущее местоположение ребёнка, друзей или местоположение супруга
смотреть историю перемещений ребёнка на карте города, функция локатора
контролировать заряд батареи на телефоне ребёнка и получать уведомления о низком заряде;
записывать звук вокруг телефона ребенка;
создавать зоны на карте и получать уведомления в случае, выхода ребенка из них
контролировать использование приложений на телефоне ребенка
встроена поддержка детских gps часов
издавать громкий сигнал со звуком, если на телефоне ребенка включен бесшумный режим и он не слышит звонка
Приложение подойдет для телефонов и любых устройств Smart Baby Watch, Smart Age Watch, Smart Pet Tracker, Smart Tracker и аналогичных.
Данные о ребенке обновляются каждые 15 минут, но вы можете запросить gps координаты в любой момент, когда потребуется, используя функцию обновить. Если телефон ребенка перестал посылать данные, приложение уведомит вас об этом и подскажет возможные причины.
Вы можете использовать все функции сервиса бесплатно, в течении 3-х дней после первого запуска приложения. По окончании этого периода, в бесплатной версии вам будет доступна функция определения местоположения online.