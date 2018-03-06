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Где мои дети для Android

Где мои дети 1.8.9 для Android

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Описание Где мои дети 1.8.9 для AndroidОписание   Скачать Где мои дети 1.8.9 для AndroidСКАЧАТЬ (13,1 Мб) Скриншоты Где мои дети 1.8.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Где мои дети 1.8.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Где мои дети 1.8.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Где мои дети - gps tracker, созданный для заботливых родителей. Приложение позволит отслеживать местоположение ребенка online, покажет уровень его активности за день и статистику использования приложений на его телефоне. Вы также сможете записать звук вокруг устройства ребенка и будете получать уведомления:

  • о входе/выходе ребенка из дома и других мест, созданных вами;
  • при низком заряде его телефона
  • если ребенок нажал "тревожную кнопку"

Данный трекер, c функцией родительский контроль, использует gps телефона ребенка в экономичном режиме, что выгодно отличает его от аналогов. Для того, чтобы ваш ребенок был под присмотром вам необходимо установить приложение на свой телефон и телефон ребенка, либо подключить gps часы ребенка.
В данном случае приложение на телефоне ребёнка работает по принципу gps локатора.

Программа позволяет:

  • определять текущее местоположение ребёнка, друзей или местоположение супруга
  • смотреть историю перемещений ребёнка на карте города, функция локатора
  • контролировать заряд батареи на телефоне ребёнка и получать уведомления о низком заряде;
  • записывать звук вокруг телефона ребенка;
  • создавать зоны на карте и получать уведомления в случае, выхода ребенка из них
  • контролировать использование приложений на телефоне ребенка
  • встроена поддержка детских gps часов
  • издавать громкий сигнал со звуком, если на телефоне ребенка включен бесшумный режим и он не слышит звонка

Приложение подойдет для телефонов и любых устройств Smart Baby Watch, Smart Age Watch, Smart Pet Tracker, Smart Tracker и аналогичных.

Данные о ребенке обновляются каждые 15 минут, но вы можете запросить gps координаты в любой момент, когда потребуется, используя функцию обновить. Если телефон ребенка перестал посылать данные, приложение уведомит вас об этом и подскажет возможные причины.

Вы можете использовать все функции сервиса бесплатно, в течении 3-х дней после первого запуска приложения. По окончании этого периода, в бесплатной версии вам будет доступна функция определения местоположения online.

Скриншоты Где мои дети:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Мониторинг
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