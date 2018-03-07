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Менеджер рекламы на Facebook для Android

Менеджер рекламы на Facebook 77.0.0.30.93 для Android

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Описание Менеджер рекламы на Facebook 77.0.0.30.93 для AndroidОписание   Скачать Менеджер рекламы на Facebook 77.0.0.30.93 для AndroidСКАЧАТЬ (13,48 Мб) Скриншоты Менеджер рекламы на Facebook 77.0.0.30.93 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Менеджер рекламы на Facebook 77.0.0.30.93 для AndroidСтатистика   Отзывы о Менеджер рекламы на Facebook 77.0.0.30.93 для AndroidОтзывы (0)  
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Менеджер рекламы на Facebook - удобное в использовании приложение для управления рекламой на Facebook. Присутствует возможность использовать фото и видео из галереи устройства для показа рекламы на Facebook, в Instagram и Audience Network.

Ключевые особенности:

  • Использование фото и видео из галереи устройства для показа рекламы на Facebook, в Instagram и Audience Network
  • Получайте своевременные уведомления о результативности рекламы и советы по ее усовершенствованию.
  • Редактируйте рекламу, обновляйте данные аудиторий и настраивайте графики и бюджеты.
  • Просматривайте актуальные метрики своей рекламы в любое время и в любом месте.
  • Управляйте настройками аккаунта и отслеживайте затраты прямо со своего мобильного устройства.
Скриншоты Менеджер рекламы на Facebook:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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