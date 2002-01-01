Bitdefender GandCrab Decryptor для Windows

Bitdefender GandCrab Decryptor 1.0.0.2

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Описание Bitdefender GandCrab Decryptor 1.0.0.2Описание   Скачать Bitdefender GandCrab Decryptor 1.0.0.2СКАЧАТЬ (10,86 Мб) Скриншоты Bitdefender GandCrab Decryptor 1.0.0.2Скриншоты (1)   Статистика Bitdefender GandCrab Decryptor 1.0.0.2Статистика   Отзывы о Bitdefender GandCrab Decryptor 1.0.0.2Отзывы (0)  
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Bitdefender GandCrab Decryptor поможет расшифровывать файлы, заблокированные GandCrab Ransomware. Данный вид шифровальщика распространяется через вредоносную рекламу, наборы эксплойтов (Rig Exploit Kit) и спам. Как и все вымогатели, GandCrab просит у пользователя выкуп, причем, что примечательно, в криптовалюте DASH.

Чтобы использовать дешифратор Bitdefender GandCrab необходимо указать утилите путь к зашифрованным файлам или установить флажок "Сканировать всю систему" (Scan the entire system) и нажать кнопку "Сканировать" (Scan). Разработчик настоятельно рекомендует создавать резервные копии файлов, выбрав опцию "backup files".

Прежде чем запустить программу, необходимо создать папку с именем тест-дешифрования на рабочем столе и скопировать (не переместить), 5-10 зашифрованных файлов и требование выкупа в эту папку.

Дешифровщик работает со всеми известными GandCrab версиями.

Скриншоты Bitdefender GandCrab Decryptor:

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