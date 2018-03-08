Video Downloader для Facebook для Android

Video Downloader для Facebook 2.2.3 для Android

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Описание Video Downloader для Facebook 2.2.3 для AndroidОписание   Скачать Video Downloader для Facebook 2.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (2,93 Мб) Скриншоты Video Downloader для Facebook 2.2.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Video Downloader для Facebook 2.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Video Downloader для Facebook 2.2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Video Downloader для Facebook - простое приложение для загрузки и сохранения видео с Facebook. Программа позволяет просматривать через ваш аккаунт Facebook, вашу ленту новостей и страницы/стены ваших друзей, используя встроенный браузер, который позволяет выбрать видео, которое вы хотите скачать и сохранить так, что вы сможете посмотреть его позже и поделиться с друзьями через различные приложения.

Пользоваться приложением очень просто:

  1. Нажмите на "Просмотреть Facebook".
  2. Войдите и просмотрите стену.
  3. Воспроизведите видео, которые вы хотите скачать.
  4. Нажмите кнопку "Да", чтобы загрузить видео.

Особенности программы:

  • Простое в использовании.
  • Безопасное и мало весит.
  • Позволяет сохранять видео, чтобы посмотреть их позже.
Скриншоты Video Downloader для Facebook:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - другое
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Отзывы о программе Video Downloader для Facebook

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