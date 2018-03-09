MoboPlay для Windows

MoboPlay 3.0.6.355

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание MoboPlay 3.0.6.355Описание   Скачать MoboPlay 3.0.6.355СКАЧАТЬ (22,03 Мб) Скриншоты MoboPlay 3.0.6.355Скриншоты (4)   Статистика MoboPlay 3.0.6.355Статистика   Отзывы о MoboPlay 3.0.6.355Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MoboPlay - бесплатное и простое в использовании приложение для резервного копирования, очистки, восстановления и управления телефонами Android и iOS. Присутствует возможность работы с установленными приложениями, мелодиями, картинками, музыкой, фотографиями, а также быстро освободить место на своем мобильном устройстве.

Для начала работы необходимо подключить устройство через Wi-Fi или USB-кабель, после чего можно просмотреть о нем полную информацию, например имя телефона, используемую операционную систему, версию ядра, разрешение экрана, серийный номер телефона, МАК адрес и номер IMEI. Приложение позволяет управлять приложениями, обновлениями, картинками с камеры, альбомами, музыкой, видео, сообщениями и контактами, добавлять новые музыкальные файлы на свое устройство, просматривать список уже имеющихся и пр.

Также имеются функции для создания резервной копии всего содержимого вашего телефона, есть неплохой файловый менеджер для быстрого управления всем контентом, инструмент для создания рингтонов из любого аудио файла и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Просмотр и управление всеми файлами на своем мобильном устройстве с ПК.
  • Перенос и синхронизация любых приложений, фотографий, музыки и видео с компьютера на мобильное устройство, и обратно.
  • Быстрый бэкап и восстановление контактов, SMS, журнала звонков, изображений, приложений и музыки с мобильного устройства.
  • Наличие инструментов для очистки места на своем мобильном устройстве.
  • Совместимость с Android и iOS.
Скриншоты MoboPlay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры"
 

Nokia PC Suite 7.1.180.94

Nokia PC Suite - Сборник фирменных приложений, в состав которого входят различные программы для использования их совместно с мобильными телефонами Nokia

Samsung Kies 3.2.16084_2 / 2.6.4.16113

Samsung Kies - бесплатное приложение, с помощью которого можно быстро и легко синхронизировать данные между мобильными устройствами Samsung и ПК. Подключать

MOBILedit! Lite 9.2.0.22984

MOBILedit! - удобная и многофункциональная программа для управления мобильным телефоном с ПК посредством Bluetooth, ИК-порт или кабель. Позволяет переносить

Nokia Suite 3.8.54

Nokia Ovi Suite - приложение для синхронизации мобильных телефонов Nokia с ПК с помощью беспроводного соединения или по USB-кабелю. Позволяет переносить фотографии,

Samsung Smart Switch 4.1.17102_8

Samsung Smart Switch - полезный инструмент для владельцев смартфонов Samsung, с помощью которого можно быстро и легко осуществлять миграцию данных на новое

Microsoft ActiveSync 4.5

Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК.

скачать Adguard

Отзывы о программе MoboPlay

Admin

Отзывов о программе MoboPlay 3.0.6.355 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 