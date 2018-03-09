MoboPlay - бесплатное и простое в использовании приложение для резервного копирования, очистки, восстановления и управления телефонами Android и iOS. Присутствует возможность работы с установленными приложениями, мелодиями, картинками, музыкой, фотографиями, а также быстро освободить место на своем мобильном устройстве.

Для начала работы необходимо подключить устройство через Wi-Fi или USB-кабель, после чего можно просмотреть о нем полную информацию, например имя телефона, используемую операционную систему, версию ядра, разрешение экрана, серийный номер телефона, МАК адрес и номер IMEI. Приложение позволяет управлять приложениями, обновлениями, картинками с камеры, альбомами, музыкой, видео, сообщениями и контактами, добавлять новые музыкальные файлы на свое устройство, просматривать список уже имеющихся и пр.

Также имеются функции для создания резервной копии всего содержимого вашего телефона, есть неплохой файловый менеджер для быстрого управления всем контентом, инструмент для создания рингтонов из любого аудио файла и многое другое.

Ключевые особенности: