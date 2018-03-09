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Walli Wallpapers для Android

Walli Wallpapers 2.5.7 для Android

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Описание Walli Wallpapers 2.5.7 для AndroidОписание   Скачать Walli Wallpapers 2.5.7 для AndroidСКАЧАТЬ (12,08 Мб) Скриншоты Walli Wallpapers 2.5.7 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Walli Wallpapers 2.5.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Walli Wallpapers 2.5.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Walli Wallpapers - это высококачественная, вручную отобранная коллекция уникальных и красивых обоев (wallpapers), эксклюзивно созданных художниками для Вашего устройства. Ваш телефон или планшет никогда так хорошо не выглядел.

Walli это еще и сообщество художников с уникальными стилями со всех концов мира, каждый из которых был тщательно отобран командой Walli. Мы отыскали лучших графических художников мира, чтобы Вам не пришлось этого делать. Открывайте новые таланты, знакомьтесь с их работой и находите любимые обои (wallpapers) для телефона или планшета!

Пользуясь приложением, Вы будете помогать художникам получать признание за свое искусство. Мы вознаграждаем каждого художника нашего сообщества, разделяя наши доходы с ними.

Основные возможности:

  • Легкая навигация по нашей коллекции удивительных обоев с 3 главными разделами:
    • Избранное: ознакомьтесь с обоями, которые рекомендует команда Walli.
    • Популярное: узнайте, какие обои лучшие, согласно другим пользователям.
    • Недавнее: откройте для себя новейшие обои в приложении.
  • Лайкайте любимые обои и позже быстро их находите в личном профиле.
  • Установите новые обои, не выходя из приложения: выберите новые любимые красивые картинки и измените фон своего телефона прямо из приложения.
  • Большой выбор интересных обоев для телефонов и планшетов: находите прикольные картинки или ретро, хипстерские, милые или даже грустные обои бесплатно.
  • Используйте их как обои для WhatsApp: Выберите свой любимый фон, нажмите на "Скачать" и затем перейдите в WhatsApp, чтобы установить скачанную картинку как обои в WhatsApp.
  • Знакомьтесь с любимыми художниками: все обои связаны с профилями художников. Вы сможете увидеть все их доступные работы и узнать больше о них благодаря полю "О себе" и прямым ссылкам на их сайты и социальные сети.
Скриншоты Walli Wallpapers:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Персонализация
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