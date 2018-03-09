Взрыв 1.3 для Android
Взрыв – живые обои, которые превратят ваш экран в сосредоточие спокойствия, с плавным переходом к полному хаосу
Kusthome 0.1.3 для Android
Kusthome - программа, заменяющая стандартный домашний экран Android. Позволяет использовать настраиваемые темы, полностью изменяя стандартный интерфейс смартфона
Green elegant wallpapers 1.0 для Android
Green elegant wallpapers - элегантные живые обои для портативных устройств на платформе Android, после инсталляции которых на рабочем столе пользователя будут
Wallr Lite 1.2 для Android
Wallr Lite - бесплатное приложение, позволяющее одним кликом изменить обои на коммуникаторе под управлением Android. Достаточно один раз коснуться иконки Wallr Lite
Raspberry live wallpaper 0.1 для Android
Raspberry live wallpaper - живые обои для устройств под управлением Android, после установки которых Ваш рабочий стол просто завалит спелой и сладкой малиной
3D FireFlies Live Wallpaper 1.2 для Android
3D FireFlies Live Wallpaper - красивые живые обои, на которых по дисплею вашего смартфона будут летать разноцветные светлячки, оставляя постепенно угасающие цветные