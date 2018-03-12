powerMAX для Windows

powerMAX 1.0.0.1

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Описание powerMAX 1.0.0.1Описание   Скачать powerMAX 1.0.0.1СКАЧАТЬ (23 Кб) Скриншоты powerMAX 1.0.0.1Скриншоты (1)   Статистика powerMAX 1.0.0.1Статистика   Отзывы о powerMAX 1.0.0.1Отзывы (0)  
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powerMAX - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет провести полноценное стресс-тестирование стабильности системы, заставляющая работать процессор и/или видеокарту на полную катушку.

Доступно два теста: для процессора и для видеокарты. Процессорный тест основан на наборе инструкций SSE и AVX, а видеотест запускает сложную трехмерную сцену, использующую максимальное значение мультисэмплирования (MSAA), поддерживаемое видеокартой. Также присутствует возможность одновременно запустить оба теста.

Скриншоты powerMAX:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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