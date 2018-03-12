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Обои для Android

Обои 1.3.169416333 для Android

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Описание Обои 1.3.169416333 для AndroidОписание   Скачать Обои 1.3.169416333 для AndroidСКАЧАТЬ (2,31 Мб) Скриншоты Обои 1.3.169416333 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Обои 1.3.169416333 для AndroidСтатистика   Отзывы о Обои 1.3.169416333 для AndroidОтзывы (0)  
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Обои - завораживающие обои и новейшие функции украсят экран вашего устройства. Выбирайте собственные фотографии, снимки из коллекции сервиса "Google Планета Земля", живописные пейзажи из Google+ и другие изображения. Меняйте их, когда захотите, чтобы телефон отражал ваш неповторимый стиль.

Особенности приложения:

  • Постоянно растущая коллекция.
  • Доступ к изображениям из Google Планеты Земля, Google+ и других сервисов.
  • Разные изображения для экрана блокировки и главного экрана (для устройств с ОС Android 7.0 и более поздних версий).
  • Новые обои каждый день.
  • Автоматическая установка новых изображений из выбранной категории.

Примечание! Чтобы использовать в качестве обоев свои изображения, необходимо открыть приложению доступ к фотографиям и медиафайлам на устройстве.

Скриншоты Обои:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое - Персонализация
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