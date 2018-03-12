Zedge Ringtones & Wallpapers 5.34.8 для Android
Zedge Ringtones & Wallpapers – одно приложение позволит изменить внешний вид ОС и звучание вашего аппарата до неузнаваемости. Настраивайте звуковые эффекты, меняйте
Wind OS 1.2.2 для Android
Wind OS – превратит стандартный интерфейс вашего устройства в оболочку Windows прошлых поколений. Тут вы встретите хорошо знакомую кнопку «Пуск», приложение
Device Info Live WallPaper 10.0.0 для Android
Device Info Live WallPaper – теперь, для того, что бы узнать все аспекты работы вашего девайса не нужны отдельные приложения. Живые обои Device Info Live WallPaper
Chameleon 1.0 для Android
Chameleon - живые обои для Android-смартфонов и планшетов, которые представляют собой симпатичного хамелеона, постоянно меняющего свой цвет
Walli Wallpapers 2.5.7 для Android
Устали искать обои по всей сети? Вот приложение, которое найдет для вас кучу обоев HD качества, созданных художниками со всех концов мира. Присутствует 3 раздела
Blue Bubles 1.0 beta для Android
Blue Bubles - симпатичные живые обои для Вашего Android-устройства, которое также позволяет скоротать время лопая пузыри, и набирая тем самым рейтинговые очки