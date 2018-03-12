Обои - завораживающие обои и новейшие функции украсят экран вашего устройства. Выбирайте собственные фотографии, снимки из коллекции сервиса "Google Планета Земля", живописные пейзажи из Google+ и другие изображения. Меняйте их, когда захотите, чтобы телефон отражал ваш неповторимый стиль.

Особенности приложения:

Постоянно растущая коллекция.

Доступ к изображениям из Google Планеты Земля, Google+ и других сервисов.

Разные изображения для экрана блокировки и главного экрана (для устройств с ОС Android 7.0 и более поздних версий).

Новые обои каждый день.

Автоматическая установка новых изображений из выбранной категории.

Примечание! Чтобы использовать в качестве обоев свои изображения, необходимо открыть приложению доступ к фотографиям и медиафайлам на устройстве.