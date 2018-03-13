Knife Hit - качественный таймкиллер для Android, в котором необходимо продемонстрировать умение метать ножи, лихо вгоняя их во вращающееся бревно. С каждым новым уровнем задача усложняется: цель начинает вращаться с разной скоростью, то ускоряясь, то замедляясь, а свободного места для броска будет становиться все меньше.

Также не стоит забывать попадать по яблокам, которые будут в определенное время появляться на игровом поле. За все точные броски вы будете хорошо вознаграждены новыми уникальными ножами.

На заработанные средства можно приобретать новые виды оружия, с улучшенными характеристиками, что в свою очередь позволяет продемонстрировать лучшие результаты в метании. Оттачивайте свое мастерство бросков ножей и становитесь самым лучшим метателем ножей. Раскалывайте огромные бревна, словно игрушечные и зарабатывайте еще больше опыта и больше профессиональных ножей.