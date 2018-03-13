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Knife Hit для Android

Knife Hit 1.3.2 для Android

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Описание Knife Hit 1.3.2 для AndroidОписание   Скачать Knife Hit 1.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (33,82 Мб) Скриншоты Knife Hit 1.3.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Knife Hit 1.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Knife Hit 1.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Knife Hit - качественный таймкиллер для Android, в котором необходимо продемонстрировать умение метать ножи, лихо вгоняя их во вращающееся бревно. С каждым новым уровнем задача усложняется: цель начинает вращаться с разной скоростью, то ускоряясь, то замедляясь, а свободного места для броска будет становиться все меньше.

Также не стоит забывать попадать по яблокам, которые будут в определенное время появляться на игровом поле. За все точные броски вы будете хорошо вознаграждены новыми уникальными ножами.

На заработанные средства можно приобретать новые виды оружия, с улучшенными характеристиками, что в свою очередь позволяет продемонстрировать лучшие результаты в метании. Оттачивайте свое мастерство бросков ножей и становитесь самым лучшим метателем ножей. Раскалывайте огромные бревна, словно игрушечные и зарабатывайте еще больше опыта и больше профессиональных ножей.

Скриншоты Knife Hit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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