Serviceman для Android

Serviceman 1.0 для Android

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Описание Serviceman 1.0 для AndroidОписание   Скачать Serviceman 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (2,68 Мб) Скриншоты Serviceman 1.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Serviceman 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Serviceman 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Serviceman - наблюдайте за параметрами работы Вашего автомобиля в режиме реального времени, считывайте и сбрасывайте ошибки, следите за результатами самодиагностики ЭБУ. Чтение более 204 параметров OBD2. Чтение более 3500 ошибок. Приложение работает без интернета. Для работы программы требуется ELM 327 или совместимый Bluetooth OBD II адаптер.

Внимание! список отображаемых параметров различен для каждого автомобиля и на 100% зависит не от приложения Servic eman, а от ЭБУ автомобиля.Обратите внимание на возможные проблемы с подключением дешевых клонов ELM 327 (часто с маркировкой v2.1).Поддерживаемые авто (OBD2, EOBD):

  • рынок США — с 1996 года;
  • рынок Японии — с 2002 года;
  • рынок Европы — с 2001 года и с дизельными двигателями с — 2004 года. 
Скриншоты Serviceman:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАвто - Электроника, радио - Bluetooth
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Отзывы о программе Serviceman

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