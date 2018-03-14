MediaInfo 17.12

MediaInfo позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Кроме того, определяет необходимые для проигрывания кодеки и дает ссылку на их

VideoInspector 2.13.0.142

Программа VideoInspector поможет определить какой кодек вам необходим для просмотра фильма, какие кодеки доступны и т.д.

AviSub 2.3

AviSub - программа для добавления субтитров в файлы AVI. В один файл AVI может добавлять до трех различных субтитров (SRT, SUB, TXT (microdvd) или Vobsubs)