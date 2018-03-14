AnimaShooter Capture - профессиональная программа для покадровой съёмки анимационных фильмов с помощью фотокамер Canon EOS.
Приложение поддерживает любые цифровые зеркальные камеры Canon, которые могут управляться дистанционно с ПК и имеют функцию Live View (например Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 5D Mark II/III/IV, Canon EOS 6D, 7D, 40D, 50D, 60D, 70D, 550D, 600D, 650D, Canon EOS Digital Rebel, Canon EOS Kiss и т.п.
Также программа будет работать с любой UVC совместимой веб-камерой, например Microsoft LifeCam Cinema 720P HD/1080p HD, Logitech c920 и др.
Основные возможности:
Поддержка большинства камер Canon EOS с поддержкой функции Live View.
Автоматическое определение подключенных камер.
Возможность использовать вебкамеру или видеокамеру для создания анимационных фильмов.
Прямой доступ к отснятым кадрам (RAW/JPG/TIFF).
Увеличение изображения, полученного от камеры (Live View).
Наличие инструментов для работы с диапазоном кадров для экспорта.
Компенсация экспозиции относительно положения стандартной метки экспозиции.
Эксполист в формате PDF.
Превью на отдельном мониторе.
RAM-превью.
Съёмка нескольких кадров одним щелчком мыши.
Экспорт секвенций в форматах PNG, JPG, TIFF или WEBP.
Экспорт видео в формате WebM , OGV , AVI, либо без компрессии. Вы также можете экспортировать вашу работу в виде анимации WebP.