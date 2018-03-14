Программы для Windows » Видео » другое » AnimaShooter Capture 3.8.5.32
AnimaShooter Capture для Windows

AnimaShooter Capture 3.8.5.32

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AnimaShooter Capture 3.8.5.32Описание   Скачать AnimaShooter Capture 3.8.5.32СКАЧАТЬ (20,77 Мб) Скриншоты AnimaShooter Capture 3.8.5.32Скриншоты (1)   Статистика AnimaShooter Capture 3.8.5.32Статистика   Отзывы о AnimaShooter Capture 3.8.5.32Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AnimaShooter Capture - профессиональная программа для покадровой съёмки анимационных фильмов с помощью фотокамер Canon EOS.

Приложение поддерживает любые цифровые зеркальные камеры Canon, которые могут управляться дистанционно с ПК и имеют функцию Live View (например Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 5D Mark II/III/IV, Canon EOS 6D, 7D, 40D, 50D, 60D, 70D, 550D, 600D, 650D, Canon EOS Digital Rebel, Canon EOS Kiss и т.п.

Также программа будет работать с любой UVC совместимой веб-камерой, например Microsoft LifeCam Cinema 720P HD/1080p HD, Logitech c920 и др.

Основные возможности:

  • Поддержка большинства камер Canon EOS с поддержкой функции Live View.
  • Автоматическое определение подключенных камер.
  • Возможность использовать вебкамеру или видеокамеру для создания анимационных фильмов.
  • Прямой доступ к отснятым кадрам (RAW/JPG/TIFF).
  • Увеличение изображения, полученного от камеры (Live View).
  • Наличие инструментов для работы с диапазоном кадров для экспорта.
  • Компенсация экспозиции относительно положения стандартной метки экспозиции.
  • Эксполист в формате PDF.
  • Превью на отдельном мониторе.
  • RAM-превью.
  • Съёмка нескольких кадров одним щелчком мыши.
  • Экспорт секвенций в форматах PNG, JPG, TIFF или WEBP.
  • Экспорт видео в формате WebM , OGV , AVI, либо без компрессии. Вы также можете экспортировать вашу работу в виде анимации WebP.
  • RGB гистограмма.
  • Ротоскопия и режим кальки.
  • Управление через Keypad.
  • Режимы наложения (blend modes SVG 1.2).
  • Наличие разнообразных фильтров.
  • Видеоплеер в отдельном окне.
  • Цейтрафер (Time Lapse).
  • Автосохранение и многое другое.
Скриншоты AnimaShooter Capture:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3200 руб.
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Внешние устройства
 Программа AnimaShooter Capture отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

MediaInfo 17.12

MediaInfo позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Кроме того, определяет необходимые для проигрывания кодеки и дает ссылку на их

VideoInspector 2.13.0.142

Программа VideoInspector поможет определить какой кодек вам необходим для просмотра фильма, какие кодеки доступны и т.д.

AviSub 2.3

AviSub - программа для добавления субтитров в файлы AVI. В один файл AVI может добавлять до трех различных субтитров (SRT, SUB, TXT (microdvd) или Vobsubs)

Digital Video Repair 3.3.5.0

Digital Video Repair - программа, позволяющая исправить проблемы с проигрыванием повреждённых AVI файлов в следующих случаях:

SplitCam 7.7.4.1

SplitCam - бесплатная программа способная существенно расширить возможности вебкамеры и предназначенная для разделения видеопотока. SplitCam позволяет добавлять в

Power Video Cutter 5.9

Power Video Cutter - простая в использовании программа, которая позволяет быстро и легко вырезать отдельные фрагменты из видео, а также осуществлять конвертирование

скачать Adguard

Отзывы о программе AnimaShooter Capture

Admin

Отзывов о программе AnimaShooter Capture 3.8.5.32 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 