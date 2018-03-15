Eternium - удивительная, веселая и красивая игра жанра Action RPG, напоминающая отличные классические игры этого жанра, и которая выделяется среди аналогов простыми режимами управления «прикоснись для движения» и «проведи для колдовства», а также дружественной к игрокам философии Free-to-Play.
Особенности игры:
Интуитивные и динамические бои со спецэффектами, красивыми звуками, цифрами повреждений, всем набором для полного погружения в атмосферу, включая приятную музыку.
Выбор игрового персонажа (Маг, Воин или Бандит). Повышайте уровни, чтобы изучать разнообразные навыки и улучшать свои характеристики.
Множество различных противников (боевые скелеты, зомби, роботы, демоны, драконы и многие другие существа).
Разнообразные игровые локации.
Открывайте сундуки с сокровищами, чтобы добывать золото, драгоценные камни и боевое снаряжение.
Увлекательная сюжетная линия, наполненную межпланетными интригами с забавными персонажами.
Пройдите путь от простого до редкого, эпического и легендарного снаряжения.
Различные наступательные навыки, такие как Вихрь, Ударная Волна или Метель, управляйте толпой врагов с помощью Морозной Звезды, Тишины или убивайте при помощи Дымовой Завесы, ловушек или Снайперского Выстрела.
У каждого класса героев есть 20 навыков или заклинаний, а каждый из ваших трех спутников имеет еще по четыре навыка.
Как только ваш герой достигнет 70-го уровня, ваши набранные очки опыта попадают в Уровни Чемпионов, которые дают постоянные улучшения характеристик.
Помимо трех актов сюжета, вас ждет режим Испытаний Доблести, бесконечное разнообразие красивых, случайно созданных, уровней.