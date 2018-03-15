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Eternium для Android

Eternium 1.2.96 для Android

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Описание Eternium 1.2.96 для AndroidОписание   Скачать Eternium 1.2.96 для AndroidСКАЧАТЬ (87,39 Мб) Скриншоты Eternium 1.2.96 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Eternium 1.2.96 для AndroidСтатистика   Отзывы о Eternium 1.2.96 для AndroidОтзывы (0)  
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Eternium - удивительная, веселая и красивая игра жанра Action RPG, напоминающая отличные классические игры этого жанра, и которая выделяется среди аналогов простыми режимами управления «прикоснись для движения» и «проведи для колдовства», а также дружественной к игрокам философии Free-to-Play.

Особенности игры:

  • Интуитивные и динамические бои со спецэффектами, красивыми звуками, цифрами повреждений, всем набором для полного погружения в атмосферу, включая приятную музыку.
  • Выбор игрового персонажа (Маг, Воин или Бандит). Повышайте уровни, чтобы изучать разнообразные навыки и улучшать свои характеристики.
  • Множество различных противников (боевые скелеты, зомби, роботы, демоны, драконы и многие другие существа).
  • Разнообразные игровые локации.
  • Открывайте сундуки с сокровищами, чтобы добывать золото, драгоценные камни и боевое снаряжение.
  • Увлекательная сюжетная линия, наполненную межпланетными интригами с забавными персонажами.
  • Пройдите путь от простого до редкого, эпического и легендарного снаряжения.
  • Различные наступательные навыки, такие как Вихрь, Ударная Волна или Метель, управляйте толпой врагов с помощью Морозной Звезды, Тишины или убивайте при помощи Дымовой Завесы, ловушек или Снайперского Выстрела.
  • У каждого класса героев есть 20 навыков или заклинаний, а каждый из ваших трех спутников имеет еще по четыре навыка.
  • Как только ваш герой достигнет 70-го уровня, ваши набранные очки опыта попадают в Уровни Чемпионов, которые дают постоянные улучшения характеристик.
  • Помимо трех актов сюжета, вас ждет режим Испытаний Доблести, бесконечное разнообразие красивых, случайно созданных, уровней.
Скриншоты Eternium:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРолевые, RPG
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