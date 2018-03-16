Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial 1.4.14 для Android Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial - стратегия для Android-смартфонов. Игра вобрала в себя лучшие черты жанра. Здесь нужно добывать ресурсы, строить города, War and Magic 1.1.36.106032 для Android Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. Используя ресурсы и деньги, стройте здания Townsmen 6 FREE 1.2.1 для Android Townsmen 6 FREE - стратегия для Android-смартфонов. Увеличьте свое влияние во всех департаментах Франции настолько чтобы устроить революцию и сбросить короля.

Мир в огне 4.1.0m для Android Мир в огне – масштабная военная стратегия с одиночной компаний и мультиплеером. Обучайте войска, стройте военные заводы и сражайтесь с соперником на земле, в воздухе All Mighty RTS Free 1.2.7 для Android All Mighty RTS Free - онлайн-стратегия реального времени, в которой вы должны построить свой город и защитить его от нападения врагов. Для этого вам придется Виртуальный город 1.5 для Android Виртуальный город – у вас есть возможность построить идеальный город с отличными дорогами, развитой системой общественного транспорта, промышленностью и другими