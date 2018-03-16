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Банды мира для Android

Банды мира 30.0.2.1055.0 для Android

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Описание Банды мира 30.0.2.1055.0 для AndroidОписание   Скачать Банды мира 30.0.2.1055.0 для AndroidСКАЧАТЬ (13,66 Мб) Скриншоты Банды мира 30.0.2.1055.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Банды мира 30.0.2.1055.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Банды мира 30.0.2.1055.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Банды мира — это невероятная смесь жанров защиты башни и боевой стратегии в уникальных городских декорациях. Собери банду из хулиганов, воров, уголовников и многих других, и вместе воюйте за сферы влияния по всему миру, отбирая территории и выстраивая свою криминальную империю.

Это потрясающий коктейль из интереснейших одиночных миссий и свирепых битв с другими игроками по сети, сочетающий градостроение и неистовые схватки. Стань Боссом на районе!

Основные возможности:

  • Построй великолепный современный город и сделай его неуязвимым для вражеских атак.
  • Сражайся с другими игроками по сети, повышая свой авторитет.
  • Объединяйся в банды с друзьями и другими игроками.
  • 10 уникальных видов боевых единиц с возможностью усовершенствования и обучения дополнительным умениям.
  • Пробейся из низов криминального мира, пройдя миссии захватывающей кампании.
  • Войди в игру через Facebook, чтобы сохранить настройки своего города.
  • Впечатляющая графика высокого разрешения.
  • Бандитские войны.
Скриншоты Банды мира:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Банды мира

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