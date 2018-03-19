WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR

Password Cracker 4.25

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо

Advanced RAR Password Recovery 1.53

Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она позволяет находить пароли к архивам, созданным RAR,

SAMInside 2.7.0.1

Программа предназначена для восстановления паролей пользователей Windows NT/2000/XP/2003/Vista и имеет ряд особенностей, выгодно отличающих ее от аналогичных