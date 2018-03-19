Advanced Password Recovery Suite это простой в использовании инструмент с возможностью восстановления забытых программных ключей или деталей входа в систему для большинства популярных веб-браузеров, беспроводных сетей, диспетчера учетных данных Windows, электронной почты или FTP-клиентов.
Ключевые особенности приложения:
Восстановление ключей для Microsoft Windows и Office, Nero, WinZip и более 1500 других программ и игр.
Восстановление логинов и паролей для Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Vivaldi или Yandex.
Восстановление забытых ключей беспроводной сети (WEP, WPA и WPA2) для всех ранее использованных беспроводных сетей.
Восстановление данных входа, сохраненные диспетчером учетных данных Windows.
Возможность восстановить имена пользователей и пароли для самых популярных почтовых клиентов, таких как MS Outlook, Thunderbird и Opera Mail.
Восстановление регистрационных данных для широко используемых FTP-клиентов, как например FileZilla, WinSCP и SmartFTP.