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Ashampoo PDF Pro для Windows

Ashampoo PDF Pro 1.0.7

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Описание Ashampoo PDF Pro 1.0.7Описание   Скачать Ashampoo PDF Pro 1.0.7СКАЧАТЬ (209,98 Мб) Скриншоты Ashampoo PDF Pro 1.0.7Скриншоты (1)   Статистика Ashampoo PDF Pro 1.0.7Статистика   Отзывы о Ashampoo PDF Pro 1.0.7Отзывы (0)  
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Ashampoo PDF Pro - приложение для управления и редактирования PDF-документов, которая включает в себя все необходимые инструменты для создания, конвертирования, редактирования и защиты файлов PDF. Программа позволяет создавать, редактировать PDF-документы, добавлять в них аннотации, экспортировать для дальнейшей обработки в Microsoft Word.

В качестве форматов экспорта поддерживаются HTML, EPUB, JPG или RTF. Кроме того приложение поддерживает распознавание текста (OCR), что позволяет преобразовать Ваши отсканированные файлы в редактируемый документ.

Также присутствует возможность изменять, добавлять, удалить и форматировать целые параграфы и страницы текста, добавлять комментарии в PDF-документы, имеется проверка орфографии, поиск слов или целых фраз за секунды, встроенный драйвер PDF-принтера, и защита документов с помощью 128-битного AES-шифрования.

Основные возможности:

  • Объединение PDF-документов в один файл.
  • Объединяйте несколько документов в один файл с помощью перетаскивания.
  • Создание PDF-портфолио.
  • Добавление изображений для создания фотоальбомов.
  • Автоматическое выравнивание текста.
  • Отслеживание изменений в документе.
  • Проверка орфографии.
  • Автоматическая расстановка переносов.
  • Вставка и обрезка страниц.
  • Добавление нумерации страниц.
  • Сортировка, удаление и поворот страниц.
  • Добавление колонтитулов и водяных знаков.
  • Обрезка и скрытие встроенных изображений.
  • Поиски и замена шрифтов.
  • Поиск и замена в документах.
  • Поиск гиперссылок.
Скриншоты Ashampoo PDF Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 628,03 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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