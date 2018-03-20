UNFORMAT - утилита, решающая практически любые проблемы, связанные с потерей данных в результате логических сбоев. Приложение поможет восстановить как отдельные файлы на диске, так и целые разделы. Также присутствует возможность восстанавления данных после операции форматирования.
Основные возможности:
Восстановление форматированных жестких дисков, SSD, USB-флеш-накопителей и карт памяти.
Поддержка всех файловых систем, включая NTFS, FAT/exFAT, HFS+, UFS, ZFS, Ext2/3/4/BtrFS.
Восстановление карт памяти случайно отформатированы в любых цифровых камерах, смартфонах, MP3-плеерах и пр.
Поддержка жестких дисков ATA, SCSI, SATA, eSATA, SSD и SAS.