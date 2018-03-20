UNFORMAT для Windows

UNFORMAT 7.0.0

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Описание UNFORMAT 7.0.0Описание   Скачать UNFORMAT 7.0.0СКАЧАТЬ (26,56 Мб) Скриншоты UNFORMAT 7.0.0Скриншоты (8)   Статистика UNFORMAT 7.0.0Статистика   Отзывы о UNFORMAT 7.0.0Отзывы (0)  
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UNFORMAT - утилита, решающая практически любые проблемы, связанные с потерей данных в результате логических сбоев. Приложение поможет восстановить как отдельные файлы на диске, так и целые разделы. Также присутствует возможность восстанавления данных после операции форматирования.

Основные возможности:

  • Восстановление форматированных жестких дисков, SSD, USB-флеш-накопителей и карт памяти.
  • Поддержка всех файловых систем, включая NTFS, FAT/exFAT, HFS+, UFS, ZFS, Ext2/3/4/BtrFS.
  • Восстановление карт памяти случайно отформатированы в любых цифровых камерах, смартфонах, MP3-плеерах и пр.
  • Поддержка жестких дисков ATA, SCSI, SATA, eSATA, SSD и SAS.
  • Простота использования программы.
  • Автоматическая работа для удобства пользователя.
Скриншоты UNFORMAT:

Статус программы Демо версия | Цена: $29.00
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыВосстановление данных
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