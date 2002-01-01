Active Password Changer - утилита для восстановления локального администраторского или пользовательского пароля для Windows 8/7/XP/Vista/2008/2003/2000. Программа имеет простой пользовательский интерфейс. С ее помощью вы сможете сбросить все пароли на своем ПК. Присутствует поддержка MBR и GPT, FAT, ExFAT, NTFS, HFS + файловых систем, а также IDE, SATA, ESATA, SSD, USB, SCSI диски & RAID-массивы. Также поддерживается работа со старыми операционными системами: DOS для MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS, FreeDOS, OpenDOS и версии Windows, для Windows 95/98 / ME. Пакет Ultimate включает в себя систему Линукс основе Active @ LiveCD.