Active Password Changer 9.0.1 Описание СКАЧАТЬ ( 25,98 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Active Password Changer - утилита для восстановления локального администраторского или пользовательского пароля для Windows 8/7/XP/Vista/2008/2003/2000. Программа имеет простой пользовательский интерфейс. С ее помощью вы сможете сбросить все пароли на своем ПК. Присутствует поддержка MBR и GPT, FAT, ExFAT, NTFS, HFS + файловых систем, а также IDE, SATA, ESATA, SSD, USB, SCSI диски & RAID-массивы. Также поддерживается работа со старыми операционными системами: DOS для MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS, FreeDOS, OpenDOS и версии Windows, для Windows 95/98 / ME. Пакет Ultimate включает в себя систему Линукс основе Active @ LiveCD. Скриншоты Active Password Changer: Отзывы о программе Active Password Changer Admin Отзывов о программе Active Password Changer 9.0.1 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв