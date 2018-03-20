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Vinsoft LockPDF для Windows

Vinsoft LockPDF 1.0

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Описание Vinsoft LockPDF 1.0Описание   Скачать Vinsoft LockPDF 1.0СКАЧАТЬ (4,39 Мб) Скриншоты Vinsoft LockPDF 1.0Скриншоты (3)   Статистика Vinsoft LockPDF 1.0Статистика   Отзывы о Vinsoft LockPDF 1.0Отзывы (0)  
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Vinsoft LockPDF - небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для защиты PDF файлов от копирования содержимого в буфер обмена, а также его редактирования, конвертирования и печати.

Программа может быть полезна тем, кто потратил свои силы на написание полезного контента и не хочет, чтобы его просто скопировали. Конечно, если задаться целью эту защиту можно обойти, но это дополнительные сложности и не всякий готов этим заниматься.

Пользоваться приложением очень просто: в поле "Выберите PDF файл который надо закрыть" необходимо указать файл, который требуется защитить, а в поле "Выберите каталог куда сохранится файл" — место, где будет создан защищенный PDF файл.

В настройках программы при желании можно изменить цветовую схему оформления.

 

Скриншоты Vinsoft LockPDF:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Защита данных
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