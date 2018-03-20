Vinsoft LockPDF - небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для защиты PDF файлов от копирования содержимого в буфер обмена, а также его редактирования, конвертирования и печати.

Программа может быть полезна тем, кто потратил свои силы на написание полезного контента и не хочет, чтобы его просто скопировали. Конечно, если задаться целью эту защиту можно обойти, но это дополнительные сложности и не всякий готов этим заниматься.

Пользоваться приложением очень просто: в поле "Выберите PDF файл который надо закрыть" необходимо указать файл, который требуется защитить, а в поле "Выберите каталог куда сохранится файл" — место, где будет создан защищенный PDF файл.

В настройках программы при желании можно изменить цветовую схему оформления.