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5 Free YouTube Downloader - Вы когда нибудь искали загрузчик виде с YouTube, который будет работать безупречно? На самом деле не так просто найти программу загрузки YouTube, которая будет загружать видеоролики с YouTube быстро и бесплатно. Но теперь вы, наконец, нашли его! Данное приложение очень быстрое и загружает видео любого типа в любой предпочтительный формат! Бесплатные дополнительные функции приложения: скачивание YouTube-ролика в MP4, MKV (до 8K UHD), WEBM и MP3;

возможность конвертировать видео в MP4, AVI и MP3;

настройка формата имени вывода;

загрузка ссылок из внешних текстовых файлов;

сохранение истории загрузок;

автоматический импорт видео в iTunes, с конвертацией в форматы оптимизированные для iPhone / iPad / iPod.