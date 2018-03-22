PrefPool - программа подсчитывает выигрыш или проигрыш каждого игрока на основе конечных результатов пули при игре в преферанс. При этом имеется возможность установить количество игроков (от 2-х до 4-х), тип игры (сочинка/ростовка, ленинградка) и делимость горы (на количество участников пули, на N - 1, без деления).

Расчет производится с учетом рекомендаций Кодекса преферанса, согласно которому в случае возникновения дробных частей итоговых сумм делаются поправки в горе и вистах игроков для того, чтобы деление шло без остатка.

Примечание! В случае когда при четырех игроках и делимости горы на N минус один в результате деления гор на 3 образуются остатки более чем у двух игроков, в целях оптимизации расчета в гору каждого игрока добавляется либо списывается 1 очко (что не влияет на итоговый результат), после чего устанавливается, какому игроку (либо каким двум игрокам) необходимо сделать поправку к горе с соответствующей компенсацией в вистах.