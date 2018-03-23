Audio Normalizer 2.3.1001
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Audio Normalizer - профессиональный инструмент для нормализации громкости в различных форматах аудио. Приложение предлагает пользователю интуитивно понятный интерфейс, высокую скорость работы, поддержку различных форматов *.aac, *.ac3, *.aiff, *.amr, *.flac, *.iff, *.m4a, *.mp3, *.ogg, *.oga, *.wav, *.wma, *.m4b, *.m4p, *.m4r, *.m4v, *.mp4, *.3gp, *.eac3, а также полное соответствие стандартам EBU R128, BS 1770 rev. 3, ATSC/A85, ARIB.
Основные возможности:
Поддержка форматов *.aac, *.ac3, *.aiff, *.amr, *.flac, *.iff, *.m4a, *.mp3, *.ogg, *.oga, *.wav, *.wma, *.m4b, *.m4p, *.m4r, *.m4v, *.mp4, *.3gp, *.eac3.
Соответствие стандартам EBU R128, BS 1770 rev. 3, ATSC/A85, ARIB.
Измеряемые параметры: встроенная громкость, кратковременная громкость, мгновенная громкость, истинный пик, отношение пика к громкости (PLR), диапазон громкости.
Точность нормализации: ± 0,5 LUFS (max).
Целевой уровень: -23 LUFS / -24 LKFS (может быть изменен с -34 LUFS до 0 LUFS)
Сопоставление каналов: 11 схем (включая 5.1 акустические системы)
Пакетная обработка.
Скриншоты Audio Normalizer:
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