Audio Normalizer для Windows

Audio Normalizer 2.3.1001

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Описание Audio Normalizer 2.3.1001Описание   Скачать Audio Normalizer 2.3.1001СКАЧАТЬ (75,88 Мб) Скриншоты Audio Normalizer 2.3.1001Скриншоты (2)   Статистика Audio Normalizer 2.3.1001Статистика   Отзывы о Audio Normalizer 2.3.1001Отзывы (0)  
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Audio Normalizer - профессиональный инструмент для нормализации громкости в различных форматах аудио. Приложение предлагает пользователю интуитивно понятный интерфейс, высокую скорость работы, поддержку различных форматов *.aac, *.ac3, *.aiff, *.amr, *.flac, *.iff, *.m4a, *.mp3, *.ogg, *.oga, *.wav, *.wma, *.m4b, *.m4p, *.m4r, *.m4v, *.mp4, *.3gp, *.eac3, а также полное соответствие стандартам EBU R128, BS 1770 rev. 3, ATSC/A85, ARIB.

Основные возможности:

  • Поддержка форматов *.aac, *.ac3, *.aiff, *.amr, *.flac, *.iff, *.m4a, *.mp3, *.ogg, *.oga, *.wav, *.wma, *.m4b, *.m4p, *.m4r, *.m4v, *.mp4, *.3gp, *.eac3.
  • Соответствие стандартам EBU R128, BS 1770 rev. 3, ATSC/A85, ARIB.
  • Измеряемые параметры: встроенная громкость, кратковременная громкость, мгновенная громкость, истинный пик, отношение пика к громкости (PLR), диапазон громкости.
  • Точность нормализации: ± 0,5 LUFS (max).
  • Целевой уровень: -23 LUFS / -24 LKFS (может быть изменен с -34 LUFS до 0 LUFS)
  • Сопоставление каналов: 11 схем (включая 5.1 акустические системы)
  • Пакетная обработка.
Скриншоты Audio Normalizer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: €50.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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