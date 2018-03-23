Lim Snake - Змейка ползает по неограниченному стенками полю и кушает всё что можно скушать. Игрок стрелками выбирает направление головы. Змейка не погибает наткнувшись на препятствия, которые периодически появляются на поле, а обходит их, но может отгрызть себе хвост.

Нажатие «F5» выпускает на ваше поле 1 змейку, которая так и норовит укусить, но которую так же можно съесть. Пункты в меню «змейки» позволяют выбрать режим, который будет постоянно выпускать от 1 до 5 змеек против вашей.

Можно включить режимы «без препятствий», «много препятствий», «много корма» и выполнить список заданий, указанных на правой панели. Кнопки + и - изменяют скорость игры. Когда змейка удлиняется, пробелом можно совершать прыжки.