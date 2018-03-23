Lim Snake для Windows

Lim Snake 2.4

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Описание Lim Snake 2.4Описание   Скачать Lim Snake 2.4СКАЧАТЬ (2,3 Мб) Скриншоты Lim Snake 2.4Скриншоты (3)   Статистика Lim Snake 2.4Статистика   Отзывы о Lim Snake 2.4Отзывы (0)  
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Lim Snake - Змейка ползает по неограниченному стенками полю и кушает всё что можно скушать. Игрок стрелками выбирает направление головы. Змейка не погибает наткнувшись на препятствия, которые периодически появляются на поле, а обходит их, но может отгрызть себе хвост.

Нажатие «F5» выпускает на ваше поле 1 змейку, которая так и норовит укусить, но которую так же можно съесть. Пункты в меню «змейки» позволяют выбрать режим, который будет постоянно выпускать от 1 до 5 змеек против вашей.

Можно включить режимы «без препятствий», «много препятствий», «много корма» и выполнить список заданий, указанных на правой панели. Кнопки + и - изменяют скорость игры. Когда змейка удлиняется, пробелом можно совершать прыжки.

Скриншоты Lim Snake:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
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Категории программыдругое - Логические
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Отзывы о программе Lim Snake

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