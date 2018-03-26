Euclidea для Android

Euclidea 4.0.8 для Android

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Описание Euclidea 4.0.8 для AndroidОписание   Скачать Euclidea 4.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (33,89 Мб) Скриншоты Euclidea 4.0.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Euclidea 4.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Euclidea 4.0.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Euclidea - это коллекция интерактивных задач по геометрии в виде игры. Рекомендуется школьникам, учителям и всем любителям математики. Развивайте свою логику, интуицию и воображение. Новые задачи открываются по мере решения предыдущих. Вы можете пройти всю игру, только если получаете все звёзды. Но доступна покупка, снимающая это ограничение.

Основные возможности:

  • 127 задач на построение возрастающей сложности;
  • 11 обучающих уровней;
  • 10 полезных инструментов;
  • Динамическое изменение чертежа;
  • Автоматическая проверка решения;

В этой игре вам придется пройти непростой путь, совершенствуясь в геометрических построениях и имея при этом в своем распоряжении только циркуль и линейку. Каждый шаг – это отдельная задача, требующая размышления и подготовки.

Как и в «Началах» Евклида, линейка лишена делений, а циркуль «схлопывается», как только отрывается от чертежа. С помощью этих инструментов вы можете выполнить всего три действия: поставить точку, соединить две точки прямой линией и построить окружность с заданным центром, проходящую через определенную точку. Но, что особенно приятно, вы сможете сами создавать для себя новые инструменты.

В отличие от обычной бумаги, где начерченные линии всегда остаются на своих местах, в Euclidea чертеж обладает подвижностью. Вы можете переместить точки, и вместе с ними передвинутся проходящие через них линии. Так можно легко понять связи между элементами чертежа, оценить правильность построения, примененного для решения задачи, и проанализировать ошибки.

Скриншоты Euclidea:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыМатематика
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