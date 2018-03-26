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Химия X10 - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником учащимся при изучении химии
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Таблица Менделеева 2.5.2 для Android
Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое будет полезно учащимся старших классов и студентам ВУЗов. Программа представляет собой удобную и
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Периодическая таблица - бесплатная игра для Android, представляющая собой химическую викторину, благодаря которой можно в игровой форме выучить символы химических
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Таблица Менделеева - хорошее справочное пособие для всех изучающих химию