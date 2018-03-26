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Таблица Менделеева для Android

Таблица Менделеева 0.1.42 для Android

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Описание Таблица Менделеева 0.1.42 для AndroidОписание   Скачать Таблица Менделеева 0.1.42 для AndroidСКАЧАТЬ (13,82 Мб) Скриншоты Таблица Менделеева 0.1.42 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Таблица Менделеева 0.1.42 для AndroidСтатистика   Отзывы о Таблица Менделеева 0.1.42 для AndroidОтзывы (0)  
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Таблица Менделеева - бесплатное приложение для Android, которое отображает всю периодическую таблицу сразу после того как Вы запустили приложение.

Химия относится к числу наиболее важных наук и является одним из основных школьных предметов.
Его изучение начинается с Периодической таблицы. Интерактивный подход к учебному материалу более эффективен, чем классический. Потому что в нем применяются технологии, которые стали родными для современных учеников.

Приложение имеет длинно периодичный вид, принятый Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) в качестве основного.

Особенности:

  • Когда вы нажимаете на элемент, Вам будет показано огромное количество информации об этом элемента.
  • Для большинства химических элементов есть изображение.
  • Для получения дополнительной информации о элементе есть прямые ссылки на Википедию.
  • Таблица Растворимости
  • Чтобы найти элемент, вы можете использовать мощный поиск

Можно сортировать элементы по основным 10 категориям:

  • Щёлочноземельные металлы
  • Неметаллы
  • Щелочные металлы
  • Галогены
  • Переходные металлы
  • Благородные газы
  • Полупроводники
  • Лантаноиды
  • Полуметаллы
  • Актиноиды

Элементы выбранной категории будут показаны в результатах поиска и будут выделены в таблице на главном экране приложения.

Скриншоты Таблица Менделеева:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыХимия
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