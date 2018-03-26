Ночной ВК для Android

Ночной ВК 1.15.74 для Android

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Описание Ночной ВК 1.15.74 для AndroidОписание   Скачать Ночной ВК 1.15.74 для AndroidСКАЧАТЬ (11,89 Мб) Скриншоты Ночной ВК 1.15.74 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Ночной ВК 1.15.74 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ночной ВК 1.15.74 для AndroidОтзывы (0)  
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Ночной ВК - новый клиент ВКонтакте с ночным режимом. Присутствует возможность включить только Черную тему, или режим День-Ночь, когда приложение будет само переключаться в черную тему с наступлением ночи.

Особенности:

  • Поддержка оффлайн режима (невидимка вк, стелс).
  • Поддержка неограниченного количества разных аккаунтов (можно добавлять много страниц).
  • Режим нечиталки сообщений - можно просматривать сообщения оставляя их непрочитанными.
  • Установка картинок на каждый чат.
  • Показывает когда ваши друзья были в сети.
  • Показывает с какого устройства (айфон, андроид, виндоус мобайл, ПК) заходили ваши друзья VKontakte.
Скриншоты Ночной ВК:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Ночной ВК

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