Perfect Piano - интеллектуальный симулятор пианино для телефонов и планшетов Android, обладающий встроенным подлинным тембром пианино, благодаря которому можно легко научиться играть на этом музыкальном инструменте.
Особенности:
88-клавишная фортепьянная клавиатура.
Режимы Single-row, Double-row, Два исполнителя.
Режим аккордов.
Поддержка мультитач-экрана.
Force touch.
Регулировка ширины клавиатуры.
Звуковые эффекты: Grand piano, Bright Piano, Music Box, духовой орган, электропиано, синтезатор
Запись аудио MIDI и АКК.
Метроном.
Возможность записи в файл или установки в качестве рингтона.
Тысячи популярных музыкальных композиций.
Три направляющие модели: падение ноту, водопад, клепки.
Три режима игры: автоматическое воспроизведение, полу-автоматическая игра, примечание пауза.
Установки для левой и правой руки.
А->B цикл.
Регулировка скорости и сложности.
Чат в режиме реального времени.
Поддерживает стандартный протокол General MIDI и подключение MIDI-клавиатуры (например, YAMAHA P105, Роланд F-120, Xkey и др.) через USB-интерфейс.
Поддержка плагинов с тембрами, как например бас, электрогитара, деревянная гитара, флейта, саксофон, электронная клавиатура, скрипка, аккордеон, ксилофон и арфа.