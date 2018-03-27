Perfect Piano для Android

Perfect Piano 7.1.2 для Android

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Описание Perfect Piano 7.1.2 для AndroidОписание   Скачать Perfect Piano 7.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (16,74 Мб) Скриншоты Perfect Piano 7.1.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Perfect Piano 7.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Perfect Piano 7.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Perfect Piano - интеллектуальный симулятор пианино для телефонов и планшетов Android, обладающий встроенным подлинным тембром пианино, благодаря которому можно легко научиться играть на этом музыкальном инструменте.

Особенности:

  • 88-клавишная фортепьянная клавиатура.
  • Режимы Single-row, Double-row, Два исполнителя.
  • Режим аккордов.
  • Поддержка мультитач-экрана.
  • Force touch.
  • Регулировка ширины клавиатуры.
  • Звуковые эффекты: Grand piano, Bright Piano, Music Box, духовой орган, электропиано, синтезатор
  • Запись аудио MIDI и АКК.
  • Метроном.
  • Возможность записи в файл или установки в качестве рингтона.
  • Тысячи популярных музыкальных композиций.
  • Три направляющие модели: падение ноту, водопад, клепки.
  • Три режима игры: автоматическое воспроизведение, полу-автоматическая игра, примечание пауза.
  • Установки для левой и правой руки.
  • А->B цикл.
  • Регулировка скорости и сложности.
  • Чат в режиме реального времени.
  • Поддерживает стандартный протокол General MIDI и подключение MIDI-клавиатуры (например, YAMAHA P105, Роланд F-120, Xkey и др.) через USB-интерфейс.
  • Поддержка плагинов с тембрами, как например бас, электрогитара, деревянная гитара, флейта, саксофон, электронная клавиатура, скрипка, аккордеон, ксилофон и арфа.
Скриншоты Perfect Piano:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыМузыка - Обучающий софт
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