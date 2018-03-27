edjing Mix для Android

edjing Mix 6.6.9 для Android

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Описание edjing Mix 6.6.9 для AndroidОписание   Скачать edjing Mix 6.6.9 для AndroidСКАЧАТЬ (18,23 Мб) Скриншоты edjing Mix 6.6.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика edjing Mix 6.6.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о edjing Mix 6.6.9 для AndroidОтзывы (0)  
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edjing Mix - продвинутый аудио микшер, который превращает ваше устройство в реальную DJ-установку и расширяет возможности диджеинга на мобильном устройстве, предлагая безграничную свободу творчества.

Получите доступ к миллионам треков из Deezer, SoundCloud и ваших локальных папок и сделайте ремикс в одно мгновение с помощью более 20 DJ аудио-эффектов и примочек. Присутствует встроенный семплер и возможность интеграции аппаратного обеспечения, которые открывают новые перспективы для диджейского искусства.

Возможности:

  • Доступ к музыкальной библиотеке.
  • Интеграция Soundcloud и Deezer (требуется учетная запись Premium).
  • Функция интеллектуального поиска.
  • Расширенная сортировка.
  • Возможность связать сэмплер с кроссфейдером.
  • Более 20 образцов пакетов (EDM, Hip-Hop, dubstep и пр.).
  • Автоматическое обнаружение BPM (ударов в минуту) для всех ваших песен.
  • Непрерывная синхронизация между двумя треками.
  • Встроенный эквалайзер.
  • Предварительное прослушивание.
  • Запись HD миксов и процедур сглаживания в формате .wav.
  • 4 скина для настройки внешнего вида вертушек: Diamond, Gold, Neon, Metal.
  • И многое другое!
Скриншоты edjing Mix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМикшеры
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