Песни под гитару 6.7.9f для Android
Песни под гитару – большая коллекция песен со всех стран мира с текстами и аккордами для игры на гитаре. Возможности приложения включают автопрокрутку текста
SoundHound 8.5.1 для Android
SoundHound – загрузите приложение, нажмите на оранжевую кнопку и узнайте, что за музыка звучит в вашем присутствии. Помимо названия трека, можно узнать биографию
Симулятор барабанов 1.0 для Android
Heartbeat machine - бесплатный симулятор электронной ударной установки для мобильных устройств на базе Android, на которой вы можете играть с помощью пальцев
My Piano 3.7 для Android
My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино, орган, электро-синтезатор, саксофон и др. Используйте встроенный сэмплер,
Walk Band 6.5.8 для Android
Walk Band – сыграйте на фортепьяно, гитаре, барабанах или драм-машине в этом реалистичном музыкальном симуляторе. Режим обучения позволит новичкам освоить основные
Ужасно Страшные Рингтоны 2.1 для Android
Ужасно Страшные Рингтоны - коллекция жутких и страшных мелодий для Android-устройств в формате MP3