BandLab - это облачная платформа для записи идей и музыки где музыканты и их поклонники создают музыку вместе, взаимодействуют и сотрудничают друг с другом по всему миру.

Никогда не упускайте вдохновение - записывайте музыкальные идеи в любом месте и в любое время.

Развивайте идеи в песни и работайте над ними вместе с друзьями - уникальная система взаимодействия между пользователями и система контроля версий позволит работать над одним проектом в одно и то же время без особых препятствий.

Делитесь идеями и музыкой с друзьями и поклонниками и получайте ценные отзывы.

Что не менее важно, все ваши записи будут синхронизированы с персональным и защищенным облачным хранилищем, так что вы их никогда не потеряете.