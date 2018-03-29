BandLab для Android

BandLab 6.6.1 для Android

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Описание BandLab 6.6.1 для AndroidОписание   Скачать BandLab 6.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (19,67 Мб) Скриншоты BandLab 6.6.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика BandLab 6.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о BandLab 6.6.1 для AndroidОтзывы (0)  
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BandLab - это облачная платформа для записи идей и музыки где музыканты и их поклонники создают музыку вместе, взаимодействуют и сотрудничают друг с другом по всему миру.

  • Никогда не упускайте вдохновение - записывайте музыкальные идеи в любом месте и в любое время.
  • Развивайте идеи в песни и работайте над ними вместе с друзьями - уникальная система взаимодействия между пользователями и система контроля версий позволит работать над одним проектом в одно и то же время без особых препятствий.
  • Делитесь идеями и музыкой с друзьями и поклонниками и получайте ценные отзывы.

Что не менее важно, все ваши записи будут синхронизированы с персональным и защищенным облачным хранилищем, так что вы их никогда не потеряете.

Скриншоты BandLab:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыМузыка - Микшеры
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