MixPads для Android

MixPads 6.0 для Android

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Описание MixPads 6.0 для AndroidОписание   Скачать MixPads 6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (70,25 Мб) Скриншоты MixPads 6.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика MixPads 6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о MixPads 6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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MixPad - микшерный пульт для диджея и простой путь для создания собственной электронной музыки и ремиксов. Это драм падс и диджейский пульт одновременно.

Основные особенности:

  • 30 музыкальных драм пэдов
  • 12 оригинальных one shot звуков для игры в реальном времени.
  • 4 звуковых DJ эффекта,студийного качества: LP Filter, Hp Filter, Delay, Reverb.
  • REVERSE эффект. Воспроизводи любые сэмплы наоборот для разнообразия звучания.
  • 4 сэмпл пака (Trap, Shadow Hop, Big Room, Tecn Me) студийного качества, написанные саунд-продюсерами специально для Mixpad.
  • Загрузка собственной музыки или сэмплов с sd карты.
  • Autoplay mode позволит миксовать музыку автоматически.
  • Гибкий Launchpad аудио микшер для точной настройки звука.
  • Неограниченная запись в аудио файл высокого качества.
  • Запишите голос или любой звук с микрофона и добавьте его в свой диджей микс.
  • Обновляемая база самых разнообразных звуков и стилей музыки.
  • Удобно подобранные цвета для лучшей навигации в приложении и звуках.
  • Поддержка всех разрешений экранов и устройств.
  • Поддержка мультитач.
  • Full HD.
Скриншоты MixPads:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыМикшеры
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