Music Maker Jam 4.1.11.1 для Android Music Maker JAM – создание музыки в стилях EDM, хип-хоп, дабстеп, хаус, поп, рок и др. Пользователи могут использовать семплов и создавать свои собственные шедевры, Drum Pads 24 3.4.2 для Android Приложение, которое позволяет пользователю создавать биты и музыку где угодно. Доступно более 1500 разнообразных звуков и аудио эффектов, присутствует встроенный AudioDroid 2.6.8 для Android Бесплатный инструмент для мобильных устройств на базе Android, который совмещает в себе полноценный рекордер, редактор и микшер. Приложение позволяет добавлять новые

Drum Pad Machine 1.3.6 для Android Drum Pad Machine – профессиональные музыканты написали уникальные сепмлы и пресеты, что бы вы могли создавать собственную музыку. Используя простой интерфейс MixPad Free Music Mixer 4.04 для Android MixPad Free Music Mixer - бесплатная программа для Android, которая позволяет легко и быстро микшировать треки и создавать ремиксы My Piano 3.7 для Android My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино, орган, электро-синтезатор, саксофон и др. Используйте встроенный сэмплер,