ABBYY Lingvo x6
ABBYY Lingvo - включает более 105 общелексических и 115 тематических словарей для перевода 20 языков
Дуолинго 1.0.11 для Google Chrome
Дуолинго - приложение для Google Chrome, с помощью которого вы сможете самостоятельно изучать иностранные языки
English Pill 5.3
English Pill - это интерактивный курс - самоучитель для полностью самостоятельного изучения английского языка, без посторонней помощи. Для начинающих он позволяет
Anki 2.0.48
Anki - программа для тренировки памяти с помощью флеш-карточек. Помогает запомнить больше новой информации, сократив время на обучение, или же увеличив объем
Грамотей 2.4
Грамотей - программа представляет собой интерактивный тренажер, обеспечивающий возможность тренировки ученика в выполнении всех типов заданий по русскому языку в
Англо-русский словарь 2.0
Англо-русский словарь - словарь с возможностью поиска перевода как русских, так и английскиих слов. Основан на словарях В.К.Мюллера