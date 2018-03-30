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Английский язык. Пополняем словарный запас для Windows

Английский язык. Пополняем словарный запас 2.2

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Описание Английский язык. Пополняем словарный запас 2.2Описание   Скачать Английский язык. Пополняем словарный запас 2.2СКАЧАТЬ (3,96 Мб) Скриншоты Английский язык. Пополняем словарный запас 2.2Скриншоты (4)   Статистика Английский язык. Пополняем словарный запас 2.2Статистика   Отзывы о Английский язык. Пополняем словарный запас 2.2Отзывы (0)  
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Английский язык? Запросто! Пополняем словарный запас - интерактивное пособие для детей от 5 до 8 лет, позволяющее быстро пополнить словарный запас ребенка, запомнить произношение изученных слов и научиться воспринимать их в написанном виде.

Данный мультимедийный тренажер имеет три режима работы:

  • Режим обучения - обеспечивает возможность проведения занятий при четырех уровнях подготовки ученика.
  • Режим самопроверки - в режиме "Самопроверка" ученику позволяется совершать ошибки и дается возможность их исправления для перехода к следующему заданию. Включает два уровня: проверку голосового и зрительного восприятия изученного материала.
  • Режим контроля - в режиме "Контроль знаний" ученику позволяется совершать ошибки и не дается возможность их исправления. После окончания компьютером выставляется оценка. Режим включает два уровня: проверку голосового и зрительного восприятия изученного материала.
Скриншоты Английский язык. Пополняем словарный запас:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 155 руб.)
Ограничение в работе программыдоступна только часть заданий
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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Отзывы о программе Английский язык. Пополняем словарный запас

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