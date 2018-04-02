Лунный Календарь - сделай луну своей союзницей, планируй свой день по лунному календарю. Узнавай полезные советы и приметы на лунный день по датам.

Планируешь важное событие? хочешь узнать чего ожидать сегодня? Лунный календарь подскажет фазу луны и значение лунных суток, позитивные негативные тенденции, даст совет на каждый день.

Список функций:

Фаза луны и лунный день

Ежедневные уведомления

Календарь для выбора дат

Удобная Навигация по дням с помощью стрелок



Доступны следующие характеристики лунного дня: