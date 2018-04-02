Лунный Календарь для Android

Лунный Календарь 1.1 для Android

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Описание Лунный Календарь 1.1 для AndroidОписание   Скачать Лунный Календарь 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,76 Мб) Скриншоты Лунный Календарь 1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Лунный Календарь 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Лунный Календарь 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Лунный Календарь - сделай луну своей союзницей, планируй свой день по лунному календарю. Узнавай полезные советы и приметы на лунный день по датам.

Планируешь важное событие? хочешь узнать чего ожидать сегодня? Лунный календарь подскажет фазу луны и значение лунных суток, позитивные негативные тенденции, даст совет на каждый день.

Список функций:

  • Фаза луны и лунный день
  • Ежедневные уведомления
  • Календарь для выбора дат
  • Удобная Навигация по дням с помощью стрелок


Доступны следующие характеристики лунного дня:

  • Предупреждения
  • Общие рекомендации
  • Отношения
  • Свадьба по лунному дню
  • Здоровье
  • Бизнес
  • День рожденья
  • Влияние лунного дня на личность
  • Сны
  • Стрижка по лунному дню
Скриншоты Лунный Календарь:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия
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Отзывы о программе Лунный Календарь

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