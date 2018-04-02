Star Chart (Звездная карта) 3.0.10 для Android
Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по астрономии, разворачивая на экране мобильного устройства захватывающие
Гороскоп 2014 1.0 для Android
Гороскоп 2014 - приложение для Android, которое представляет собой зодиакальный гороскоп на 2014 год. Программа содержит 3 раздела
PlanetariaX 1.4.2 для Android
PlanetariaX - карманный планетарий для ОС Google Android. Показывает положение планет, звезд и созвездий. Определяет местоположение наблюдатели при помощи GPS
Horoscope and Tarot 1.6.0 для Android
Horoscope and Tarot - объединяет в себе гороскоп для знаков зодиака, китайский гороскоп и гадания на картах Таро. Показывает прогноз на день, неделю, месяц,
Сборник Гороскопов 1.0.4 для Android
Сборник Гороскопов - сборник гороскопов, с помощью которых можно узнать черты характеры, присущие людям, родившимся под разными знаками различных гороскопов, найти
Daily Horoscope 1.0 для Android
Daily Horoscope - простая программа для Android-коммуникаторов, показывающая ежедневный астрологический прогноз по знакам зодиака. Прогноз берется с Yahoo