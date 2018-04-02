Nectar - бесплатная утилита, которая позволяет узнать много полезной информации о аудио/видео файлах, например формат и имя файла, его размер, длительность воспроизведения, битрейт, фреймрейт, используемые кодеки и многое другое.

Пользоваться программой очень просто - достаточно перетащить нужный медиа файл в окно приложения, после чего пользователю будет доступна информация о различных параметрах. Утилита отличается скоростью анализа аудио и видео файлов, возможностью экспорта полученных данных, поддержкой Drag & Drop.