Nectar для Windows

Nectar 1.5.365

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Описание Nectar 1.5.365Описание   Скачать Nectar 1.5.365СКАЧАТЬ (33,67 Мб) Скриншоты Nectar 1.5.365Скриншоты (1)   Статистика Nectar 1.5.365Статистика   Отзывы о Nectar 1.5.365Отзывы (0)  
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Nectar - бесплатная утилита, которая позволяет узнать много полезной информации о аудио/видео файлах, например формат и имя файла, его размер, длительность воспроизведения, битрейт, фреймрейт, используемые кодеки и многое другое.

Пользоваться программой очень просто - достаточно перетащить нужный медиа файл в окно приложения, после чего пользователю будет доступна информация о различных параметрах. Утилита отличается скоростью анализа аудио и видео файлов, возможностью экспорта полученных данных, поддержкой Drag & Drop.

Скриншоты Nectar:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
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