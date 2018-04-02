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Пифагория для Android

Пифагория 1.24 для Android

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Описание Пифагория 1.24 для AndroidОписание   Скачать Пифагория 1.24 для AndroidСКАЧАТЬ (9,44 Мб) Скриншоты Пифагория 1.24 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Пифагория 1.24 для AndroidСтатистика   Отзывы о Пифагория 1.24 для AndroidОтзывы (0)  
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Пифагория - удобное приложение для изучения геометрии, играя на клетчатом поле. Охватывает такие темы, как длина, расстояние, площадь, параллели и перпендикуляры, углы и треугольники, биссектрисы, медианы, высоты, серединные перпендикуляры, теорема Пифагора, окружности и касательные, параллелограммы, квадраты, ромбы, прямоугольники и трапеции, симметрия, отражение и вращение.

Особенности:

  • Более 330 уровней: от элементарных до настоящих головоломок
  • 25 разделов для исследования
  • 76 геометрических терминов в словаре
  • Простое управление
  • Легкий и удобный интерфейс
  • Развивайте воображение и тренируйте память

Здесь нет сложных и хитрых инструментов. Вы можете только строить отрезки или прямые и ставить точки в пересечениях линий. Но этого оказывается достаточно, чтобы обеспечить бесконечное множество интересных построений и неожиданных задач. Присутствует доступ к глоссарию, в котором можно узнать забытые или незнакомые термины.

Пифагория – отличный способ подружиться с геометрией и провести время с пользой.

Скриншоты Пифагория:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыМатематика
 Программа Пифагория отмечена редакцией SoftPortal.com
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