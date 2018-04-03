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BrewMate Rus 0.92
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BrewMate Rus это бесплатный калькулятор рецептов пива, который позволяет автоматически рассчитать начальную и конечную плотность, цвет, горечь, крепость и другие параметры готового пива.
Приложение в полной мере подойдет новичку в домашнем пивоварении. Программа очень проста в использовании, имеет дружественный, интуитивно-понятный интерфейс.
Особенности:
- Расчет основных параметров: начальная/конечная плотность, цвет, горечь, крепость и т.д.
- Составление схемы затирания солода.
- Расчет воды для затирания и "промывки" солода.
- Расчет Кройзена. Карбонизации пивным суслом (праймер).
- Расчет доведения сусла до нужной начальной плотности доливом воды, либо кипячением.
- Преобразование показаний ареометра.
- Определение стиля пива по полученным параметрам (НП, КП, IBU, SRM,..).
- Адаптация любого рецепта, под необходимой объем партии.
- Вывод на печать готового рецепта.
- Экспорт рецепта в web-документ.
- Поддержка рецептов Beerduino.
- Содержит базу данных солодов, хмеля, дрожжей, прочих ингредиентов.
- Папка "recipes" содержит файлы рецептов.
- Открыт доступ к on-line базе данных рецептов.
|Скриншоты BrewMate Rus:
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|Статус программы
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Бесплатная
|Операционка
|Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 98, NT 4.x, ME, 2000, 2003, DOS
|Интерфейс
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Русский
|Закачек (сегодня/всего)
|2 / 2
|Разработчик
|brewmate.ru
|Последнее обновление
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|Категории программы
|Кулинария, напитки
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