BrewMate Rus для Windows

BrewMate Rus 0.92

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Описание BrewMate Rus 0.92Описание   Скачать BrewMate Rus 0.92СКАЧАТЬ (1,97 Мб) Скриншоты BrewMate Rus 0.92Скриншоты (1)   Статистика BrewMate Rus 0.92Статистика   Отзывы о BrewMate Rus 0.92Отзывы (0)  
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BrewMate Rus это бесплатный калькулятор рецептов пива, который позволяет автоматически рассчитать начальную и конечную плотность, цвет, горечь, крепость и другие параметры готового пива.

Приложение в полной мере подойдет новичку в домашнем пивоварении. Программа очень проста в использовании, имеет дружественный, интуитивно-понятный интерфейс.

Особенности:

  • Расчет основных параметров: начальная/конечная плотность, цвет, горечь, крепость и т.д.
  • Составление схемы затирания солода.
  • Расчет воды для затирания и "промывки" солода.
  • Расчет Кройзена. Карбонизации пивным суслом (праймер).
  • Расчет доведения сусла до нужной начальной плотности доливом воды, либо кипячением.
  • Преобразование показаний ареометра.
  • Определение стиля пива по полученным параметрам (НП, КП, IBU, SRM,..).
  • Адаптация любого рецепта, под необходимой объем партии.
  • Вывод на печать готового рецепта.
  • Экспорт рецепта в web-документ.
  • Поддержка рецептов Beerduino.
  • Содержит базу данных солодов, хмеля, дрожжей, прочих ингредиентов.
  • Папка "recipes" содержит файлы рецептов.
  • Открыт доступ к on-line базе данных рецептов.
Скриншоты BrewMate Rus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 98, NT 4.x, ME, 2000, 2003, DOS
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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