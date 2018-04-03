LingoDeer для Android

LingoDeer 2.16.9.2 для Android

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Описание LingoDeer 2.16.9.2 для AndroidОписание   Скачать LingoDeer 2.16.9.2 для AndroidСКАЧАТЬ (18,89 Мб) Скриншоты LingoDeer 2.16.9.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика LingoDeer 2.16.9.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о LingoDeer 2.16.9.2 для AndroidОтзывы (0)  
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LingoDeer - приложение, которое поможет пользователю в изучении красивых и таинственных языков Азии, включая корейский Хангыль, японские Хирагану и Кандзи и даже мандаринское наречие китайского языка (с системой пиньинь).

Интерактивные уроки и упражнения на повторение, разработанные группой профессиональных преподавателей иностранных языков, совершенствуют навыки чтения, восприятия и понимания устной речи на слух, произношения и письма всего за 10 минут в день.

Особенности:

  • Основательное ознакомление с японскими / корейскими / китайскими письменными системами закладывает прочный фундамент для успешного самостоятельного изучения.
  • Подробные грамматические комментарии, объясняющие как функционирует язык.
  • Приятные и понятные аутентичные записи от носителей языка.
  • Оффлайн режим.
  • Изучение японского языка возможно с помощью кан, кандзи и ромадзи; изучение корейского языка возможно с помощью Хангыля и романизированного письма, а изучение китайского языка доступно на традиционном китайском, упрощенном китайском и системе пиньинь.
  • Разнообразные передовые методики упражнений, нацеленные на совершенствование различных навыков.
  • В 60+ параграфах и 150+ уроках представлено 2,000 часто используемых фраз и слов, которые позволят повысить знание языка до среднего уровня.
  • Встроенная система повторения с помощью карточек, которая поможет запомнить новые слова и позволит выбрать, какой навык совершенствовать.
Скриншоты LingoDeer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыОбучающий софт - Языки
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