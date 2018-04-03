LingoDeer - приложение, которое поможет пользователю в изучении красивых и таинственных языков Азии, включая корейский Хангыль, японские Хирагану и Кандзи и даже мандаринское наречие китайского языка (с системой пиньинь).

Интерактивные уроки и упражнения на повторение, разработанные группой профессиональных преподавателей иностранных языков, совершенствуют навыки чтения, восприятия и понимания устной речи на слух, произношения и письма всего за 10 минут в день.

Особенности: