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Простые тактики для Android

Простые тактики 1.1.0 для Android

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Описание Простые тактики 1.1.0 для AndroidОписание   Скачать Простые тактики 1.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (8,23 Мб) Скриншоты Простые тактики 1.1.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Простые тактики 1.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Простые тактики 1.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Простые тактики - беспрецедентная программа обучения шахматам. В серию включены курсы по тактике, стратегии, дебютам, миттельшпилям и эндшпилям, которые разделены на уровни от начинающих до опытных шахматистов и настоящих профессионалов.

Курс разработан на основе книги Сергея Иващенко "Учебник шахматных комбинаций, 1А и 1Б", бестселлере, который стал шахматной сенсацией и был продан более чем 200,000 экземплярах. В общей сложности 1200 упражнений для начинающих шахматистов, как взрослых, так и детей. В качестве учебного материала используются элементарные и несложные задания (1-, 2- и 3-ходовые).

Преимущества программы:

  • Задачи высокого качества, которые проверены на корректность
  • Для решения задачи нужно ввести несколько принципиальных ходов, заданных автором задачи
  • Различные уровни сложности задач
  • Различные цели, которые нужно достигать в задачах
  • Программа дает подсказки при ошибках
  • Для типичных ошибочных ходов даются опровержения
  • Любую позицию из задачи можно разыграть против компьютера
  • Интерактивные теоретические уроки
  • Структурированное оглавление
  • Программа отслеживает изменение рейтинга (ELO) игрока в процессе обучения
  • Режим теста с гибкими настройками
  • Режим закладок для понравившихся упражнений
  • Приложение адаптировано к большому экрану планшета.
  • Приложение полностью переведено на русский язык
  • Для работы не требуется подключение к интернету
Скриншоты Простые тактики:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Шахматы, шашки
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Отзывы о программе Простые тактики

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