Аудио уроки Английского языка 2.0 для Android
Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским
Английский с LinguaLeo 2.5.8.4 для Android
Английский с Lingualeo — легкий и эффективный способ изучения английского языка. Перед началом работы, программа предложить пройти тест, что бы узнать ваш уровень
1A: Английский язык для детей 1.0.8 для Android
1A: Английский язык для детей – приложение для малышей, начинающих изучать английский язык. С его помощью они смогут изучить английский алфавит, названия основных
ПДД Украина 2018 2.4 для Android
ПДД Украина 2018 – актуальные Правила Дорожного Движения, действующие на территории Украины с 2018 года. Особенности приложения включают дружественный интерфейс,
Метод Тичера 2.6.1 для Android
Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто только начинает изучать иностранный язык и предлагает ознакомиться алфавитом.
Учим Польский 2.11 для Android
Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов