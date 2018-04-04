Admin Hands для Android

Admin Hands 3.1.2 для Android

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Описание Admin Hands 3.1.2 для AndroidОписание   Скачать Admin Hands 3.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (5,9 Мб) Скриншоты Admin Hands 3.1.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Admin Hands 3.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Admin Hands 3.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Admin Hands - комплексное решение, нацеленое на выполнение какого-либо действия на одной или множестве машин. Вы можете использовать как терминал или клиент, так и выполнять общее действие в пакетном режиме в один клик.

Присутствует функция мониторинга серверов, с помощью которой можно следить за основными метриками вашей машины нажав одну кнопку. Также доступны параллельные SSH/SFTP/FTP/TELNET сессии, встроенный редактор текста с подсветкой и многое другое.

Особенности:

  • Зашифрованное хранилище данных мастер паролем (AES-256)
  • Протоколы: SSH, TELNET, SFTP, FTP, HTTP
  • Общие действия: Download, Upload, Execute
  • Опрос хостов методом PING или PORT CONNECT
  • Статистика сервера по основным параметрам (CPU, RAM, HDD)
  • Пакетное выполнение команд и скриптов на выбранных машинах!
  • SSH и Telnet полноцветные терминалы (клиенты)
  • Встроенный фтп клиент и sftp client- в виде удобного файл менеджера
  • Очень быстрое много-поточное выполнение, до 128 потоков!
  • Дополнительная клавиатура со специальными символами
  • Простой, современный и дружественный интерфейс
  • Цветовые темы для терминалов
  • Импорт/Экспорт базы данных
  • Сохранить все ваши хосты CSV/XML/HTML
  • Читайте и сохраняйте логи
  • Встроенный генератор паролей
  • Удобная организация хостов по группам
  • Копируйте и вставляйте хосты!
Скриншоты Admin Hands:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTelnet, SSH клиенты - FTP клиенты
 Программа Admin Hands отмечена редакцией SoftPortal.com
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